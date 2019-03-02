Про необычную ситуацию рассказали в одном из пабликов Самары. Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Защитнице Отечества не понравилось, что в её профессиональный праздник скидки предлагают только представителям сильного пола. «Это же настоящая дискриминация», …