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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге

Вечером, 1 марта в Сызрани произошло ДТП. В районе ТЦ «Океан» автоледи за рулем вазовской «двенадцатой» решила свернуть налево, на улицу Макаренко. В это время наперерез легковушке двигался «КамАЗ». Женщина попыталась «проскочить» перед грузовиком, но маневр не удался. В итоге 
2 марта 2019, 11:28
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе

В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении 
1 марта 2019, 05:55
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца

Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца

Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.

Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
1 марта 2019, 05:06
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области

Поистине жуткая авария произошла утром, 1 марта в Красноярском районе Самарской области. Водитель «Ларгуса» ехал по самарской обводной дороге от Тольятти в сторону Казахстана. На втором километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка 

1 марта 2019, 02:04
До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала в своем Instagram-блоге о неприятности, которая с ней произошла на днях. По словам девушки, одна из каршерринговых фирм обвинила ее в краже знака с арендованного «Мерседеса». И она не скрывает радости от того, что хоть 

1 марта 2019, 01:13
Баня сгорела в четверг в Сызрани

Баня сгорела в четверг в Сызрани

Вечером, 28 февраля крупный пожар произошел в Сызрани. В 22:00 поступило сообщение о том, что на улице Хабаровской загорелась баня, расположенная рядом с домом №18. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 20 человек и 6 
1 марта 2019, 10:37
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки

Жители Сызрани засняли очаровательную белку в Юго-Западном районе города. Удивительно, но пушистая красотка не пугается мужчины с камерой, а с удовольствием позирует и лакомится семечками, которые рассыпали по ее кормушке. Автор видео - житель Сызрани Василий Артюшин частенько снимает ролики 
28 февраля 2019, 05:31
Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
28 февраля 2019, 03:26
Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
28 февраля 2019, 03:24
В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, машина такси наехала на препятствие - врезалась в дерево. Возможно, автомобиль протаранил его после столкновения с другой 
28 февраля 2019, 02:54
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия

В Жигулевске осудили местного жителя Владимира Наумова. Его обвиняли в незаконном хранении оружия.

Арсенал был обнаружен у мужчины на даче. Там он хранил целую коллекцию раритетного боевого оружия. Сотрудники ФСБ изъяли у него револьвер Наган, испанский пистолет Star, а также 188 

28 февраля 2019, 11:00
Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, 

28 февраля 2019, 10:34
В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега

В Самаре продолжаются работы по расчистке города от снежных заносов. По словам представителей властей областного центра, системное проведение работ крайне важно из-за того, что нынешняя зима выдалась крайне обильной на осадки. Только в феврале этого года количество осадков на треть 

28 февраля 2019, 10:19
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. 

27 февраля 2019, 02:11
В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии

В среду, 27 февраля, в Советском районном суде областной столицы началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в развращении 11-летней школьницы (на тот момент ей было 10 лет). По версии следствия, 26 и 27 февраля 
27 февраля 2019, 01:34
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы

Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода 
26 февраля 2019, 07:20
Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй 

26 февраля 2019, 03:43
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Роструд напомнил о длинных выходных в марте

Россиян в начале марта ждет сокращенная рабочая неделя, напоминает Федеральная служба по труду и занятости. Связано это с празднованием Международного женского дня. "8 Марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные 

26 февраля 2019, 02:12
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла

Во вторник, 26 февраля, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз без отопления и горячей воды остались 21 многоквартирный дом и школа. Как сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, зафиксирован порыв подающего трубопровода диаметром 250 мм 
26 февраля 2019, 12:21
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева

Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам 
25 февраля 2019, 01:47
Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни

Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни

В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь 
25 февраля 2019, 09:02
Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Про необычную ситуацию рассказали в одном из пабликов Самары. Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Защитнице Отечества не понравилось, что в её профессиональный праздник скидки предлагают только представителям сильного пола. «Это же настоящая дискриминация», 

23 февраля 2019, 05:49
В Жигулевске вышел на большую дорогу

В Жигулевске вышел на большую дорогу "женский патруль"

Вчера, 22 февраля, сотрудницы ГАИ Жигулевска, представитель общественного совета при территориальном ОВД и волонтеры из Дома молодежных организаций создали "женский патруль".
 
Девушки вышли на «большую дорогу», чтобы поздравить мужчин с наступающим праздником – Днем защитником Отечества. «Девушки в форме» 

23 февраля 2019, 04:31
В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов

В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном 

23 февраля 2019, 01:21
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
Поздравляем с Днём защитника Отечества!

Поздравляем с Днём защитника Отечества!

«ТЕРРА» поздравляет всех мужчин среди наших читателей и зрителей с 23 февраля! 

Будьте сильными, мужественными, ответственными и достойными! С Днём защитника Отечества вас!
23 февраля 2019, 12:00
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?

На Самару снова идет снегопад. По данным Приволжского УГМС, осадки возобновятся в этот четверг и продлятся все выходные. Порывы ветра при этом могут достигать 18 метров в секунду, предупреждает МЧС. Столбик термометра днем будет подниматься почти до нуля. И это 
20 февраля 2019, 07:37
Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Девушки хотят, чтобы парни зарабатывали 500 000₽, но приходится выбирать из тех, кто зарабатывает не больше 20 000₽. Или есть в Самаре парни, которые зарабатывают больше, чем продавец магазина?
 
Специалисты GorodRabot в честь 23 февраля провели исследование - сколько 
20 февраля 2019, 05:31
«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

Палата по разрешению споров Российского Футбольного Союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Решение принято по результатам рассмотрения апелляций на санкции, в свое время наложенные на клубы из-за долгов. Казанцы не 
20 февраля 2019, 01:53
Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества, который отмечается в 23 февраля. В Самарской области мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся уже сейчас. В частности, в школах идут тематические классные часы с участием военнослужащих и ветеранов вооружённых сил.

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20 февраля 2019, 12:43
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами

«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами

В первом контрольном матче заключительного подготовительного сбора футболисты самарского клуба «Крылья Советов» победили соперников, защищающих цвета лидера восточного дивизиона второй лиги Дании, клуба «Колдинг ИФ».

На мячи Дениса Ткачука и Антона Зиньковского, забитые на 6 и 60 минутах, датчане 
19 февраля 2019, 02:36
«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек

В понедельник, 18 февраля, футболисты «Крыльев Советов» вылетели из Москвы в Анталию, а затем - в Белек. Там пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор в зимнее межсезонье. После прибытия в отель у спортсменов запланирована тренировка. Сбор продлится с 18 февраля по 1 
18 февраля 2019, 07:42
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге

Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.

Средняя стоимость аренды жилья 
18 февраля 2019, 02:19
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ 
18 февраля 2019, 12:10
Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка

Накануне во второй половине дня под тяжестью снега рухнула кровля пристроя частного дома в Малой Царевщине Красноярского района Самарской области. Под завалом оказались женщина и 14-летний подросток, сообщает Волга Ньюс.
 
Женщина скончалась на месте. У ребенка – травмы ног. 
17 февраля 2019, 07:35
В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома

Сегодня, 17 февраля, рано утром в Новокуйбышевске в доме №3 на улице Кадомцева обрушилась крыша на площади в 30 квадратных метров. Об этом сообщил в Твиттере мэр Н-ска Владимир Фомин.
 
Крыша четырехэтажного дома не выдержала снега и рухнула. Она 
17 февраля 2019, 03:29
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. 
15 февраля 2019, 02:26
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

14 февраля 2019, 04:43
Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях

В Октябрьске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего парня, которого обвиняли в убийстве. Во время судебного процесса мужчина рассказал, что в декабре 2017 года он ударил 35-летнего приятеля - тот провинился, рассказав при спящих детях анекдот. Пострадавший пошел в 
14 февраля 2019, 11:45
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре 

12 февраля 2019, 05:47
Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.

«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.

Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва 

12 февраля 2019, 02:36
Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы  XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе 
11 февраля 2019, 05:30
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ

В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ

Сегодня, 30 декабря, жители Кировского района Самары пожаловались на перебои с подачей отопления и горячей воды в дома. Как оказалось, что причиной стал сбой на местной ТЭЦ. Об этом сообщил в Твиттере глава района Игорь Рудаков.
 
«Приостановка подачи горячей 
30 декабря 2018, 03:51
Десятки испанцев разделись для того, чтобы защитить животных

Десятки испанцев разделись для того, чтобы защитить животных

Несколько десятков испанцев провели акцию протеста против жестокого обращения с животными. Молодые люди полностью разделись и легли на площади Каталония в Барселоне. По словам участников акции, их перфоманс символизирует туши убитых животных. Одна из девушек держала во время акции плакат 
17 декабря 2018, 01:32
Корреспондент «ТЕРРЫ» Леонид Кошман получил награду за активное освещение ЧМ-2018 в Самаре

Корреспондент «ТЕРРЫ» Леонид Кошман получил награду за активное освещение ЧМ-2018 в Самаре

В правительстве Самарской области прошла встреча представителей региональных властей с журналистами, которые принимали наиболее активное участие в освещении подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Особо отличившимся работникам прессы, телевидения и 
5 декабря 2018, 02:46
«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта

«ТЕРРА» теперь приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта. На одном из символов столицы нашего региона - 190-метровой телебашне ОРТПЦ появился динамический логотип телерадиокомпании, которая 10 ноября отметит 20 лет с момента начала вещания в Самаре.
9 ноября 2018, 01:41
В Самаре появится аллея

В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"

В этом году 20-летие вещания отмечают телерадиокомпания «ТЕРРА» и «Русское Радио» в Самаре. К этим круглым датам будет приурочена закладка аллеи «ТЕРРЫ» на 4-й очереди набережной рядом с Софийским собором. 23 октября там высадят 10 лип и 10 тополей, не 

22 октября 2018, 06:06
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют 
24 сентября 2018, 11:54
Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост

Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост

Директор самарского филиала компании «Т Плюс» Дмитрий Трушков покинет пост. О своем уходе он объявил 17 сентября во время заседания комитета Губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Он добавил, что его кресло займет главный инженер организации Александр 

17 сентября 2018, 10:33
Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Зоозащитники из Самары бьют тревогу: в опасности оказалась семья бурых медведей, которую выставили на продажу хозяева придорожного кафе на трассе Самара - Оренбург. Как рассказала волонтер Ангелина Гриневич, трое косолапых — 10-летние Потап и Валя были выкуплены у зоопарка и 
27 августа 2018, 09:50
Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении члена региональной Палаты адвокатов. По версии следствия, мужчина предлагал свое посредничество при передаче взятки. Как говорится в материалах дела, в апреле к адвокату обратился житель Самары, на которого завели дело о мошенничестве.
20 июля 2018, 07:57
77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

Во вторник, 17 июля, в Тольятти зафиксировали ЧП. По предварительным данным, примерно в 09:25 на Итальянском пляже в зеленой зоне Центрального района Автограда к воде подошла 77-летняя женщина. Пенсионерка почти сразу же упала. Очевидцы попытались помочь ей, но женщина скончалась 
18 июля 2018, 12:23
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
13 июня 2018, 02:13
Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения 
4 июня 2018, 10:43
Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск выиграл грант в 80 миллионов рублей. Он получил эти деньги, став одним из победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Октябрьск вышел на состязание с проектом реконструкции пляжа. По мнению его 

30 мая 2018, 09:42
Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

В Самарской области 22 мая без холодной воды остались 2,5 тысячи жителей Октябрьска. Как уже сообщала «ТЕРРА», на улице Максима Горького прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Более 800 домов были отключены от холодного водоснабжения: 18 многоквартирных, 790 частных, а также 
23 мая 2018, 11:09
Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики считают, что май в России в целом будет теплым. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на территории страны прогнозируется температура около и выше нормы. Речь идет о Центральном федеральном округе, Юге России, большей части Сибири и Дальнего Востока.
27 апреля 2018, 03:45
Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

 «Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.

Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных 

27 апреля 2018, 02:46
Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

В понедельник, 23 апреля, 9-й окружной апелляционный суд США вынес решение, по которому закон об авторских правах к животным применять нельзя. Дело в том, что с 2015 года фотограф Дэвид Слейтер судится с правозащитной организацией PETA из-за селфи с обезьянкой 
24 апреля 2018, 03:09
Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер показал фото весны в Самарской области

Блогер Алексей Авдейчев показал 
18 апреля 2018, 09:00
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары

9 марта они ушли из дома в Красноглинском районе и пропали.
13 марта 2018, 12:58

"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!
8 марта 2018, 08:00
Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с 
7 марта 2018, 03:37
Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Женщины предпочитают размер S, а мужчины - L, сообщили специалисты портала Avito. Они решили выяснить, одежду каких размеров носят самарцы. По данным исследователей, среди самарчанок на миниатюрные предметы гардероба приходится 30 процентов спроса. На втором месте – «эмки» (M): их 
7 марта 2018, 02:01
Составлен статистический портрет женщины из Самары

Составлен статистический портрет женщины из Самары

В Самарской области составлен статистический портрет женщины – жительницы Самары. Исследование провели сотрудники Самарастата.

«Это целеустремленная женщина, которая не спешит «удачно выйти замуж», а стремится закончить учебу, получить специальность и 
7 марта 2018, 01:30
Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.

По версии следствия, мужчина, занимавший 

8 февраля 2018, 05:04
В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину-адвоката с крупной суммой денег

В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину-адвоката с крупной суммой денег

В Самаре сотрудники ФСБ задержали адвоката филиала №29 Самарской областной коллегии адвокатов. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. По данным силовиков, у подозреваемой изъяли 1 миллион 75 тысяч рублей, и другие предметы, свидетельствующие о ее противоправной деятельности.

По версии оперативников, гражданка «А» 

26 января 2018, 10:00
В Тольятти женщина-адвокат осуждена за мошенничество на 500 тыс. рублей

В Тольятти женщина-адвокат осуждена за мошенничество на 500 тыс. рублей

В Тольятти суд вынес приговор женщине-адвокату, которая мошенническим путем получила 500 тысяч рублей. Деньги она получила от жительницы Тольятти, муж которой стал фигурантом уголовного дела. Дама-юрист пообещала  посодействовать гражданке, чтобы ее супругу смягчили наказание. Махинацию выявили сотрудники регионального управления ФСБ. 

19 января 2018, 01:44
47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости

В Тольятти самым популярным новогодним подарком для близких станут конфеты и другие сладости - их приготовили 47% горожан, выяснила служба исследований HeadHunter. Косметику и парфюмерию выбрали 39 процентов, товары для дома - 30, а алкоголь - 13 процентов. Меньше всего 

27 декабря 2017, 09:03
Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин

Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
Всех добровольцев поделили на две группы. Представители 

21 декабря 2017, 09:28
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes

Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.

Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору 

20 декабря 2017, 04:22
Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь

Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь

Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом  параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
В исследовании приняли участие 

20 декабря 2017, 03:45
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 
14 декабря 2017, 05:54
Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам

Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
Как выяснилось, чем мужчина сильнее, тем большей популярностью он пользуется у дам. В процессе 

14 декабря 2017, 09:46
В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»

Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, 
4 декабря 2017, 09:19
Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
 
По словам активистов, житель Самары 
2 декабря 2017, 04:25
В Самаре товарный поезд переехал «Приору»

В Самаре товарный поезд переехал «Приору»

29-летний водитель на «Приоре» решил пересечь ЖД-пути вне зоны переезда. Однако легковушка застряла на рельсах.
15 октября 2017, 05:01
Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле

Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать 

24 июля 2017, 06:10
В Самаре похоронят известного адвоката

В Самаре похоронят известного адвоката

Сегодня в Самаре хоронят известного адвоката, сына президента Палаты адвокатов Самарской области - Илью Бутовченко. Он погиб в результате несчастного случая. Его гидроцикл столкнулся с моторной лодкой, которая везла с острова на большую землю отдыхающих. Это случилось в субботу около 

24 июля 2017, 12:12
Новая жертва Бермудского треугольника: разбился самолет с четырьмя людьми

Новая жертва Бермудского треугольника: разбился самолет с четырьмя людьми

Береговая охрана Соединенных Штатов обнаружила обломки частного легкомоторного воздушного судна. Самолет пропал близ Багамских островов в печально известном Бермудском треугольнике.
Фрагменты фюзеляжа найдены в 30 км от острова Эльютера. Также на поверхности воды видны следы горючего. Спасатели пытаются отыскать людей, 

17 мая 2017, 11:17
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с 

25 апреля 2017, 10:50
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, 

9 марта 2017, 10:16

"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с наступающим праздником 8 Марта! Весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения!
8 марта 2017, 09:17
Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле

Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые располагают сегодня 

8 февраля 2017, 09:34
Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего, нигде не 

6 февраля 2017, 10:38
В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

Вчера, 28 января, около 21:00 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии сгорел автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте».
 
Как утверждает владелец «Лады Приоры», в пути следования он заметил дым из-под капота, после чего свернул 
29 января 2017, 03:28
Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России

Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России

Минобранауки включило Самарскую государственную сельскохозяйственную академию (Самарская ГСХА) в десятку лучших вузов России. Рейтинг был составлен путем онлайн-анкетирования студентов, их родителей и преподавателей высших учебных заведений.

В опросе приняли участие 103 000 человек из 82 регионов. Респонденты оценивали вузы по коммуникабельности 

9 ноября 2016, 12:04
Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов

Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов

Международная команда ученых сообщила, что США находятся на грани уничтожения из-за предстоящих природных катаклизмов. В зоне океанического разлома Каскадия (штат Калифорния) недавно были зафиксированы подземные толчки. Это говорит о повышенной вероятности масштабного землетрясения в ближайшие 50 лет.
Ранее зона Каскадии 

8 августа 2016, 12:56
В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника

В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника

В Самаре ищут серийного педофила, который нападал на детей младше 14 лет. Как сообщает  пресс-служба областного следственного комитета, 4 марта в одном из подъездов этого мужчину запечатлела видеокамера. Его возраст на вид 20-35 лет. Внешность славянская, телосложение худощавое, а рост 
3 августа 2016, 04:03
Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной

Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной

Появились подробности и фото с Физкультурной, где при сносе здания железобетонная плита упала на экскаватор и убила машиниста.
По данным спасателей, трагедия случилась в Промышленном районе Самары по адресу: улица Физкультурная, 143. На территории бывшего завода железобетонных изделий сносили строение. 
12 июля 2016, 11:21
Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги

Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги

Итальянские специалисты из Падуанского университета утверждают, что доход детей в зрелой жизни зависит от объема прочтенных ими ранее книг. В соответствующем исследовании участвовали 6000 представителей 9 европейских стран, родившихся в середине 20-го века.
В русле эксперимента добровольцы отвечали на вопрос 

31 мая 2016, 10:21
Под Уфой на трассе М5 нашли закрытый гроб

Под Уфой на трассе М5 нашли закрытый гроб

Об этом сообщили СМИ соседнего региона. По их сведениям, сегодня, 14 апреля, на обочине автотрассы М5 в Демском районе Уфы был найден гроб. Изготовлен он, как отмечается, из дорогих материалов, имеет медные ручки. Гроб, крышка которого была слегка сдвинута, находился 
14 апреля 2016, 02:20
Самарцы ищут подработку

Самарцы ищут подработку

В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а 
4 февраля 2016, 11:09
В Красноярском крае семиклассница сумела защитить себя от педофила

В Красноярском крае семиклассница сумела защитить себя от педофила

ЧП произошло 3 декабря в городе Дивногорске (Красноярский край). 13-летняя школьница, возвращавшаяся одна домой, в районе железнодорожной станции подверглась нападению 31-летнего мужчины. Несмотря на то, что после удара обухом по голове она потеряла сознание, семикласснице все же удалось вырваться из 
4 декабря 2015, 02:40
Домашний арест экс-депутата Владимира Сюсина продлен на 2 месяца

Домашний арест экс-депутата Владимира Сюсина продлен на 2 месяца

Владимиру Сюсину (на фото) на 2 месяца продлили срок домашнего ареста. Как уже рассказывала «ТЕРРА», экс-депутата Самарской городской думы обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. Деньги Сюсину передал хозяин одной из самарских автомоек Валерий Аникин. 
1 октября 2015, 11:06
Депутату гордумы Владимиру Сюсину продлили домашний арест на месяц

Депутату гордумы Владимиру Сюсину продлили домашний арест на месяц

Сегодня, 1 сентября, об этом рассказал его адвокат Валерий Лапицкий. Решение о продлении домашнего ареста до 1 октября только что вынес Самарский районный суд областной столицы. Соответствующее ходатайство поступило от следственного комитета области. Напомним, народного избранника Владимира Сюсина обвиняют 
1 сентября 2015, 05:05
Следователям отказали в заключении Владимира Сюсина под стражу

Следователям отказали в заключении Владимира Сюсина под стражу

Сегодня, 12 августа, в Самарском районном суде следователи потребовали изменить меру пресечения депутату гордумы Владимиру Сюсину с домашнего ареста на содержание под стражей. Напомним, его обвиняют в получении взятки в размере более миллиона рублей. В суде следователи рассказали об угрозе 
12 августа 2015, 05:45
Следствие: разъяснение о видео по делу Анны Бондаревой

Следствие: разъяснение о видео по делу Анны Бондаревой

Появилась официальная информация о расследовании по делу Анны Бондаревой. В частности, следователи прокомментировали сообщение, появившееся в соцсетях, о некоем видео с авторегистратора, которое якобы свидетельствует о причастности к произошедшему кроме подозреваемого других лиц.  

«Информация, распространяемая в сети 
30 июля 2015, 01:36
В Самаре директора ГБУ «Туристическо-оздоровительный комплекс» поймали на взятке

В Самаре директора ГБУ «Туристическо-оздоровительный комплекс» поймали на взятке

Следователи завели уголовное дело на директора ГБУ Самарской области «Туристическо-оздоровительный комплекс». Его подозревают в получении взятки.  

По версии силовиков, в июле этого года подозреваемый дважды получал деньги от некой гражданки в кафе «Сокольи горы». Там женщина передала ему 
30 июля 2015, 10:56
Владимиру Сюсину разрешили на период домашнего ареста переехать в коттедж

Владимиру Сюсину разрешили на период домашнего ареста переехать в коттедж

Самарский районный суд рассмотрел ходатайство адвокатов депутата Самарской городской думы Владимира Сюсина о смене места его нахождения в период домашнего ареста.

Из квартиры на ул. Маяковского, непригодной для проживания, где народный избранник прописан, ему разрешили переехать в коттедж, то 
23 июля 2015, 03:16
Начальник главка полиции встречается с представителями самарских диаспор

Начальник главка полиции встречается с представителями самарских диаспор

В здании главного управления МВД по Самарской области в эти минуты проходит встреча генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова с самарскими диаспорами. В мероприятии принимают участие около 30 представителей различных национальностей. Каждый может рассказать о проблемах и поделиться опытом развития толерантного отношения 

15 июля 2015, 11:25
В Самаре назначен новый начальник городской полиции

В Самаре назначен новый начальник городской полиции

Заместителем начальника городского управления МВД назначен 46-летний полковник Вячеслав Хомских. До этого он долгое время работал в криминальной милиции Омской области. В Самару перебрался в 2012-м и сразу стал замом главы областного управления уголовного розыска. В марте этого года Хомских 
1 июля 2015, 12:20
Следователи нашли свидетеля по делу об убийстве Александра Душкова

Следователи нашли свидетеля по делу об убийстве Александра Душкова

Сегодня, 25 марта, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Валерий Самодайкин (на фото) сообщил новые подробности по делу об убийстве руководителя ГК «ЭкоВоз» Александра Душкова. Сейчас расследованием занимаются сотрудники управления СК по Приволжскому федеральному округу.

Самодайкин 
25 марта 2015, 04:46
Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области

Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области

Им стал Алексей Гринь, ранее занимавший аналогичную должность в Кировской области. Известно, что в конце 2013 года полковник полиции был объявлен там лауреатом региональной премии "Юрист года" в номинации "Правоохранительная деятельность". Заместителем Гриня назначен Михаил Яркин, который занимал тот же 
23 марта 2015, 05:46
В Тольятти мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в торговой палатке

В Тольятти мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в торговой палатке

В Автограде задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Это 38-летний мужчина, проживающий на территории Самарской области по временной регистрации. Жертвой стала 13-летняя девочка. Преступление было совершено вечером в пятницу, 23 января, в торговой палатке на территории Автозаводского района Тольятти. Возбуждено уголовное 

26 января 2015, 01:13
В Сергиевском районе «десятка» улетела в кювет, водитель погиб

В Сергиевском районе «десятка» улетела в кювет, водитель погиб

Автомобильная авария произошла вчера, 7 июля, в поселке Калиновка Сергиевского района, сообщает областное ГУ МВД.
Около 6 утра на пересечении улиц Первомайской и Луговой 29-летний житель села Кармало-Аделяково, управляя «десяткой», превысил скорость, вследствие чего не справился с управлением. Машина вылетела 

8 июля 2014, 12:17
Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины

Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».

По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 
28 мая 2014, 03:23
Фестиваль паркура в Самаре соберет 1000 участников

Фестиваль паркура в Самаре соберет 1000 участников

В воскресенье, 1 июня, в самарском Дворце спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101) пройдет II всероссийский фестиваль по паркуру и фрирану Parkour Star. Как сообщается на сайте министерства спорта Самарской области, участие в мероприятии примут не менее 1000 человек. Для 

28 мая 2014, 11:13
На автодороге Самара – Волгоград в результате ДТП погиб водитель «ГАЗа» (ФОТО)

На автодороге Самара – Волгоград в результате ДТП погиб водитель «ГАЗа» (ФОТО)

Авария произошла 15 мая в 18:10 на 32 км автодороги Самара – Волгоград, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
66-летний водитель «десятки» на большой скорости вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого находился самарец 1954 года рождения. 
16 мая 2014, 01:15
В Самарской области изъяли 220 раколовок и 13,7 тыс. метров сетей, установленных браконьерами

В Самарской области изъяли 220 раколовок и 13,7 тыс. метров сетей, установленных браконьерами

С 15 апреля 2014 года в Самарской области в связи с началом нереста рыбы введены жесткие ограничения для рыболовов. Разрешено рыбачить только с берега с одной поплавочной или донной удочкой, крючков должно быть не больше двух. Все остальные орудия лова 

7 мая 2014, 01:41
В Самаре из-за ДТП встало движение на перекрестке улиц Мориса Тореза и Авроры

В Самаре из-за ДТП встало движение на перекрестке улиц Мориса Тореза и Авроры

6 мая в областной столице произошло ДТП, которое затруднило движение на перекрестке улиц Мориса Тореза и Авроры. Там столкнулись «ГАЗ» и вазовская «десятка», рассказывают очевидцы в социальных сетях. Движение в город стоит, перекрыты три ряда дороги.
Из-за необходимости объезда и 

6 мая 2014, 03:28
В Самаре в ДТП с 4 машинами на ул. Гагарина пострадали 3 человека (ФОТО)

В Самаре в ДТП с 4 машинами на ул. Гагарина пострадали 3 человека (ФОТО)

Вчера, <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-proizoshlo-dtp-s-uchastiem-chetyreh-avtomobiley/30042014-0955">29 апреля, на ул. Гагарина столкнулись четыре автомобиля</a>, два из которых были припаркованы у обочины.<br /> Водитель &laquo;КИА Сид&raquo;, двигаясь по ул. Гагарина в сторону ул. Дыбенко, не уступил дорогу и столкнулся с &laquo;десяткой&raquo;, которая ехала во встречном направлении, 
30 апреля 2014, 06:56
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