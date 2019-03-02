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Видео: в Сызрани «КамАЗ» протаранил легковушку и протащил ее несколько десятков метров по дороге
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2 марта 2019, 11:28
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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В Самаре топ-менеджера «Кузнецова» заподозрили в коммерческом подкупе
В Самаре возбуждено уголовное дело по материалам регионального УФСБ России в отношении начальника управления по строительству и капитальному ремонту ПАО «Кузнецов». Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, 19 февраля этот человек, находясь в своем служебном кабинете, при проведении …
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1 марта 2019, 05:55
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца
Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.
Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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1 марта 2019, 05:06
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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Машина превратилась в кучу хлама: три человека погибли в жутком ДТП в Самарской области
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1 марта 2019, 02:04
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До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области
Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.
Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – …
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1 марта 2019, 01:35
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Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?
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1 марта 2019, 01:13
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Баня сгорела в четверг в Сызрани
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1 марта 2019, 10:37
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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Видео: в Сызрани белочку снимают за семечки
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28 февраля 2019, 05:31
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Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи
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28 февраля 2019, 04:28
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В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве
В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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28 февраля 2019, 03:26
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Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти
Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
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28 февраля 2019, 03:24
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В Самаре такси протаранило дерево на проспекте Масленникова
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28 февраля 2019, 02:54
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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В Жигулевске мужчина получил условный срок за коллекционирование раритетного оружия
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28 февраля 2019, 11:00
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Сызранские полицейские отобрали у браконьеров 600 раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. Правоохранители зафиксировали 9 случаев незаконной добычи рыбы и раков. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, …
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28 февраля 2019, 10:34
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В Самаре проверили, как дворы расчищаются от снега
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28 февраля 2019, 10:19
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
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27 февраля 2019, 03:53
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Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре
Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.
15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита …
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27 февраля 2019, 03:46
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В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
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27 февраля 2019, 02:43
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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В Самаре под суд пойдет подозреваемый в педофилии
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27 февраля 2019, 01:34
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
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27 февраля 2019, 09:21
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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«АвтоВАЗ» остановил главный конвейер из-за разрыва трубы
Во вторник, 26 февраля, несколько подразделений тольяттинского «АвтоВАЗа» прекратили работу из-за проблем с горячей водой - разрыва трубы водоснабжения. В частности, остановлен конвейер. С начала года это вторая подобная авария на предприятии, пишет rbc.ru. На месте работают службы завода …
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26 февраля 2019, 07:20
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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На въездах в Самару установят дорожные весы
На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй …
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26 февраля 2019, 03:43
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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Роструд напомнил о длинных выходных в марте
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26 февраля 2019, 02:12
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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В Самаре школа и 21 многоквартирный дом остались без тепла
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26 февраля 2019, 12:21
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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Стало известно, кто будет восстанавливать обвалившуюся кровлю в доме Челышева
Стало известно, какая организация должна отвечать за ремонт крыши доходного дома Челышева в областной столице. Напомним, что на прошлой неделе произошло частичное обрушение кровли старинного здания. Сегодня специалисты должны осмотреть дом на улице Красноармейской и составить акт по итогам …
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25 февраля 2019, 01:47
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Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни
В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь …
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25 февраля 2019, 09:02
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Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин
Про необычную ситуацию рассказали в одном из пабликов Самары. Военнослужащую из Самары возмутило, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин
Защитнице Отечества не понравилось, что в её профессиональный праздник скидки предлагают только представителям сильного пола. «Это же настоящая дискриминация», …
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23 февраля 2019, 05:49
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В Жигулевске вышел на большую дорогу "женский патруль"
Вчера, 22 февраля, сотрудницы ГАИ Жигулевска, представитель общественного совета при территориальном ОВД и волонтеры из Дома молодежных организаций создали "женский патруль".
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23 февраля 2019, 04:31
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В выходные коммунальщики расчистят от снега 450 дворов
В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном …
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23 февраля 2019, 01:21
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
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23 февраля 2019, 12:58
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Поздравляем с Днём защитника Отечества!
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23 февраля 2019, 12:00
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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Больше половины самарских крыш требуют ремонта, но денег на это нет. Как можно решить проблему?
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20 февраля 2019, 07:37
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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре
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20 февраля 2019, 05:31
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«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков
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20 февраля 2019, 01:53
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Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года
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20 февраля 2019, 12:43
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами
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19 февраля 2019, 02:36
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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге
Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.
Средняя стоимость аренды жилья …
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18 февраля 2019, 02:19
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях
Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ …
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18 февраля 2019, 12:10
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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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В Новокуйбышевске из-за снега обрушилась кровля многоквартирного дома
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17 февраля 2019, 03:29
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов
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15 февраля 2019, 02:26
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
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14 февраля 2019, 04:43
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Житель Октябрьска убил приятеля за анекдот при спящих детях
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14 февраля 2019, 11:45
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Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
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13 февраля 2019, 08:07
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2
Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре …
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12 февраля 2019, 05:47
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Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией
Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.
«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.
Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва …
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12 февраля 2019, 02:36
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Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре
Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе …
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11 февраля 2019, 05:30
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По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
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5 февраля 2019, 05:47
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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В домах Кировского района Самары похолодало: случился сбой на ТЭЦ
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30 декабря 2018, 03:51
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Десятки испанцев разделись для того, чтобы защитить животных
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17 декабря 2018, 01:32
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Корреспондент «ТЕРРЫ» Леонид Кошман получил награду за активное освещение ЧМ-2018 в Самаре
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5 декабря 2018, 02:46
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«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом
В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» …
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15 ноября 2018, 06:32
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«ТЕРРА» приветствует жителей и гостей города и с высоты птичьего полёта
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9 ноября 2018, 01:41
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В Самаре появится аллея "ТЕРРЫ"
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22 октября 2018, 06:06
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В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
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2 октября 2018, 11:53
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В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
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1 октября 2018, 12:08
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме
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24 сентября 2018, 11:54
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Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост
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17 сентября 2018, 10:33
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Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры
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27 августа 2018, 09:50
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей
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20 июля 2018, 07:57
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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
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18 июля 2018, 12:23
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Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого …
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13 июня 2018, 02:13
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Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом
Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения …
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4 июня 2018, 10:43
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Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа
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30 мая 2018, 09:42
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Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска
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23 мая 2018, 11:09
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Синоптики прогнозируют теплый май в России
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27 апреля 2018, 03:45
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Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства
«Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных …
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27 апреля 2018, 02:46
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Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи
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24 апреля 2018, 03:09
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Блогер показал фото весны в Самарской области
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18 апреля 2018, 09:00
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Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары
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13 марта 2018, 12:58
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8 марта 2018, 08:00
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Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре
В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с …
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7 марта 2018, 03:37
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Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
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7 марта 2018, 02:01
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Составлен статистический портрет женщины из Самары
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7 марта 2018, 01:30
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Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату
Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.
По версии следствия, мужчина, занимавший …
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8 февраля 2018, 05:04
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В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину-адвоката с крупной суммой денег
В Самаре сотрудники ФСБ задержали адвоката филиала №29 Самарской областной коллегии адвокатов. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. По данным силовиков, у подозреваемой изъяли 1 миллион 75 тысяч рублей, и другие предметы, свидетельствующие о ее противоправной деятельности.
По версии оперативников, гражданка «А» …
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26 января 2018, 10:00
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В Тольятти женщина-адвокат осуждена за мошенничество на 500 тыс. рублей
В Тольятти суд вынес приговор женщине-адвокату, которая мошенническим путем получила 500 тысяч рублей. Деньги она получила от жительницы Тольятти, муж которой стал фигурантом уголовного дела. Дама-юрист пообещала посодействовать гражданке, чтобы ее супругу смягчили наказание. Махинацию выявили сотрудники регионального управления ФСБ. …
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19 января 2018, 01:44
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47% тольяттинцев на Новый год подарят близким сладости
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27 декабря 2017, 09:03
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Ученые установили, как выпившие мужчины воспринимают женщин
Американские специалисты из Университета Небраски-Линкольна определили, что под воздействием спиртного представители сильного пола воспринимают женщин как партнеров для секса. Как рассказывает MedicalXpress, в серии исследований участвовали 50 мужчин от 20 до 30 лет.
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21 декабря 2017, 09:28
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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ТОП-10 популярных фильмов 2017 года по версии сайта Rotten Tomatoes
Аналитики сайта Rotten Tomatoes составили свой список фильмов, которые получили наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. В данный рейтинг вошли только зарубежные фильмы, работы из отечественного кинопроката в топ-10 не попали.
Кинокритики отдали наибольшее количество процентов положительных отзывов фильму-хоррору …
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20 декабря 2017, 04:22
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Польские ученые выяснили, как влияет размер безымянного пальца мужчины на его жизнь
Польские специалисты рассказали о необычном исследовании. Ученые установили, каким образом параметры руки мужчины влияют на судьбу того или иного представителя сильного пола. Как утверждается, у мужчин с длинным безымянным пальцем больше шансов на гармоничную личную жизнь.
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20 декабря 2017, 03:45
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В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками
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14 декабря 2017, 05:54
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Ученые определили, какие мужчины больше всего нравятся женщинам
Специалисты из Австралии решили установить, какого типа мужчины преимущественно являются привлекательными для представительниц прекрасного пола. Итоги исследования отражены на страницах издания Royal Society journal Proceedings B.
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14 декабря 2017, 09:46
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В блогах: «Топ-10 упущенных возможностей для Самары»
Блогер Павел Новиков составил топ-10 упущенных возможностей для Самары. "Уже почти 7 лет наш город находится в стадии «подготовки к чемпионату мира», - пишет автор. - Многое было сделано, построено, …
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4 декабря 2017, 09:19
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Пьяный самарец на черной «Приоре» снес ограждение на улице Тувинской
В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, произошло крупное ДТП. Мужчина за рулем автомобиля снес ограждение на улице Тувинской, передает 63.ru со ссылкой на активистов «Ночного патруля».
По словам активистов, житель Самары …
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2 декабря 2017, 04:25
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В Самаре товарный поезд переехал «Приору»
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15 октября 2017, 05:01
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Стивен Хокинг прогнозирует появление кислотных дождей и кипящих океанов на Земле
Известный английский ученый считает, что решение президента США Дональда Трампа о выводе страны из Парижского соглашения по климату в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.
Согласно прогнозам Хокинга, через какое-то время климат Земли может стать …
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24 июля 2017, 06:10
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В Самаре похоронят известного адвоката
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24 июля 2017, 12:12
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Новая жертва Бермудского треугольника: разбился самолет с четырьмя людьми
Береговая охрана Соединенных Штатов обнаружила обломки частного легкомоторного воздушного судна. Самолет пропал близ Багамских островов в печально известном Бермудском треугольнике.
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17 мая 2017, 11:17
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Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы
В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с …
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25 апреля 2017, 10:50
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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
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26 марта 2017, 01:50
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!
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8 марта 2017, 09:17
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Ученые назвали точные сроки кислородной катастрофы на Земле
Геологи определили, что глобальное изменение состава земной атмосферы, которому дали наименование «кислородная катастрофа», случилось на 100 млн лет ранее, чем считали ученые прежде. Итоги соответствующего исследования появились на страницах издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
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8 февраля 2017, 09:34
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Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка
В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего, нигде не …
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6 февраля 2017, 10:38
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В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»
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29 января 2017, 03:28
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Самарская сельхозакадемия вошла в топ-10 лучших вузов России
Минобранауки включило Самарскую государственную сельскохозяйственную академию (Самарская ГСХА) в десятку лучших вузов России. Рейтинг был составлен путем онлайн-анкетирования студентов, их родителей и преподавателей высших учебных заведений.
В опросе приняли участие 103 000 человек из 82 регионов. Респонденты оценивали вузы по коммуникабельности …
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9 ноября 2016, 12:04
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Ученые: США под угрозой уничтожения из-за катаклизмов
Международная команда ученых сообщила, что США находятся на грани уничтожения из-за предстоящих природных катаклизмов. В зоне океанического разлома Каскадия (штат Калифорния) недавно были зафиксированы подземные толчки. Это говорит о повышенной вероятности масштабного землетрясения в ближайшие 50 лет.
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8 августа 2016, 12:56
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В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника
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3 августа 2016, 04:03
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Появилось фото с места гибели самарского экскаваторщика на Физкультурной
Появились подробности и фото с Физкультурной, где при сносе здания железобетонная плита упала на экскаватор и убила машиниста.
По данным спасателей, трагедия случилась в Промышленном районе Самары по адресу: улица Физкультурная, 143. На территории бывшего завода железобетонных изделий сносили строение. …
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12 июля 2016, 11:21
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Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги
Итальянские специалисты из Падуанского университета утверждают, что доход детей в зрелой жизни зависит от объема прочтенных ими ранее книг. В соответствующем исследовании участвовали 6000 представителей 9 европейских стран, родившихся в середине 20-го века.
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31 мая 2016, 10:21
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Под Уфой на трассе М5 нашли закрытый гроб
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14 апреля 2016, 02:20
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Самарцы ищут подработку
В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а …
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4 февраля 2016, 11:09
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В Красноярском крае семиклассница сумела защитить себя от педофила
ЧП произошло 3 декабря в городе Дивногорске (Красноярский край). 13-летняя школьница, возвращавшаяся одна домой, в районе железнодорожной станции подверглась нападению 31-летнего мужчины. Несмотря на то, что после удара обухом по голове она потеряла сознание, семикласснице все же удалось вырваться из …
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4 декабря 2015, 02:40
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Домашний арест экс-депутата Владимира Сюсина продлен на 2 месяца
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1 октября 2015, 11:06
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Депутату гордумы Владимиру Сюсину продлили домашний арест на месяц
Сегодня, 1 сентября, об этом рассказал его адвокат Валерий Лапицкий. Решение о продлении домашнего ареста до 1 октября только что вынес Самарский районный суд областной столицы. Соответствующее ходатайство поступило от следственного комитета области. Напомним, народного избранника Владимира Сюсина обвиняют …
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1 сентября 2015, 05:05
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Следователям отказали в заключении Владимира Сюсина под стражу
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12 августа 2015, 05:45
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Следствие: разъяснение о видео по делу Анны Бондаревой
Появилась официальная информация о расследовании по делу Анны Бондаревой. В частности, следователи прокомментировали сообщение, появившееся в соцсетях, о некоем видео с авторегистратора, которое якобы свидетельствует о причастности к произошедшему кроме подозреваемого других лиц.
«Информация, распространяемая в сети …
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30 июля 2015, 01:36
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В Самаре директора ГБУ «Туристическо-оздоровительный комплекс» поймали на взятке
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30 июля 2015, 10:56
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Владимиру Сюсину разрешили на период домашнего ареста переехать в коттедж
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23 июля 2015, 03:16
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Начальник главка полиции встречается с представителями самарских диаспор
В здании главного управления МВД по Самарской области в эти минуты проходит встреча генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова с самарскими диаспорами. В мероприятии принимают участие около 30 представителей различных национальностей. Каждый может рассказать о проблемах и поделиться опытом развития толерантного отношения …
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15 июля 2015, 11:25
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В Самаре назначен новый начальник городской полиции
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1 июля 2015, 12:20
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Следователи нашли свидетеля по делу об убийстве Александра Душкова
Сегодня, 25 марта, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Валерий Самодайкин (на фото) сообщил новые подробности по делу об убийстве руководителя ГК «ЭкоВоз» Александра Душкова. Сейчас расследованием занимаются сотрудники управления СК по Приволжскому федеральному округу.
Самодайкин …
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25 марта 2015, 04:46
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Стало известно имя нового руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области
Им стал Алексей Гринь, ранее занимавший аналогичную должность в Кировской области. Известно, что в конце 2013 года полковник полиции был объявлен там лауреатом региональной премии "Юрист года" в номинации "Правоохранительная деятельность". Заместителем Гриня назначен Михаил Яркин, который занимал тот же …
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23 марта 2015, 05:46
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В Тольятти мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в торговой палатке
В Автограде задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Это 38-летний мужчина, проживающий на территории Самарской области по временной регистрации. Жертвой стала 13-летняя девочка. Преступление было совершено вечером в пятницу, 23 января, в торговой палатке на территории Автозаводского района Тольятти. Возбуждено уголовное …
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26 января 2015, 01:13
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В Сергиевском районе «десятка» улетела в кювет, водитель погиб
Автомобильная авария произошла вчера, 7 июля, в поселке Калиновка Сергиевского района, сообщает областное ГУ МВД.
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8 июля 2014, 12:17
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Пожар на ул. Урицкого: погиб мужчина и сгорел гроб с телом женщины
Стали известны подробности пожара в жилом доме на ул. Урицкого, произошедшего накануне. В результате ЧП погиб мужчина и сгорел гроб с телом его покойной жены, сообщает портал «ProГород-Самара».
По словам свидетельницы ЧП, она ехала в микроавтобусе, следовавшем по маршруту …
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28 мая 2014, 03:23
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Фестиваль паркура в Самаре соберет 1000 участников
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28 мая 2014, 11:13
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На автодороге Самара – Волгоград в результате ДТП погиб водитель «ГАЗа» (ФОТО)
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16 мая 2014, 01:15
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В Самарской области изъяли 220 раколовок и 13,7 тыс. метров сетей, установленных браконьерами
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7 мая 2014, 01:41
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В Самаре из-за ДТП встало движение на перекрестке улиц Мориса Тореза и Авроры
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6 мая 2014, 03:28
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В Самаре в ДТП с 4 машинами на ул. Гагарина пострадали 3 человека (ФОТО)
Вчера, <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-proizoshlo-dtp-s-uchastiem-chetyreh-avtomobiley/30042014-0955">29 апреля, на ул. Гагарина столкнулись четыре автомобиля</a>, два из которых были припаркованы у обочины.<br /> Водитель «КИА Сид», двигаясь по ул. Гагарина в сторону ул. Дыбенко, не уступил дорогу и столкнулся с «десяткой», которая ехала во встречном направлении, …
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30 апреля 2014, 06:56
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