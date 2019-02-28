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Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии
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28 февраля 2019, 01:24
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки
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27 февраля 2019, 03:53
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В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
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27 февраля 2019, 02:43
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В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина
Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ …
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27 февраля 2019, 08:43
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В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»
25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили …
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26 февраля 2019, 03:23
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