Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии … В субботу, 9 марта, в областную столицу приедет поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями. На самарском вокзале состав будет в 11:00, в Самаре он задержится на два часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, акция «Сирийский перелом»