2
19
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

Самарцам покажут автомобиль террориста-смертника и бомбы из Сирии

В субботу, 9 марта, в областную столицу приедет поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями. На самарском вокзале состав будет в 11:00, в Самаре он задержится на два часа. Как рассказали в пресс-службе ЦВО, акция «Сирийский перелом» 
28 февраля 2019, 01:24
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх