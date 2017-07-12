Настоящую войну на федеральном уровне готовы объявить так называемым "нулевым квартирам". Официально в них никто не зарегистрирован. Приборов учета там нет, но фактически там живут люди, которые не платят за тепло и воду. Однако ситуация может радикально измениться.

Перерасход воды, тепла …