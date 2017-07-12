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Материалы по теме:

Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре

Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре

На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загоре она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь. Не теряя времени, 

24 июня 2017, 02:49
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

Сотрудники самарской полиции разыскивают водителя, сбившего на «зебре» двух пешеходов. По информации силовиков, происшествие случилось сегодня, 21 ноября, в 18:20 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии. Две девушки – 16 и 17 лет - переходили проезжую часть по 

21 ноября 2016, 11:28
В Самаре сиделка украла 30 тысяч рублей у клиента

В Самаре сиделка украла 30 тысяч рублей у клиента

В Самаре пенсионерка, работающая сиделкой, украла 30 тысяч рублей у клиента, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили сотрудники полиции, 16 июня в полицию за помощью обратилась 57-летняя жительница одного из домов по улице Стара-Загора. Она рассказала, что малознакомая женщина 

3 июля 2016, 02:38
В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

Сегодня, 21 февраля, в 0:45 в Самаре было восстановлено в полном объеме холодное водоснабжение потребителей почти 400 домов в поселках Мехзавод и Крутые Ключи, отключенное в связи с аварией на 600-миллиметровом трубопроводе на 18 км Московского шоссе, передает ГУ МЧС 
21 февраля 2016, 02:16
В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева

В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева

В Самаре прокуратура Промышленного района города начала проверку по факту прорыва 13 февраля трубопровода на улице Аминева.  В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников «Самарских коммунальных систем», других должностных лиц, ответственных за обеспечение водоснабжения в Самаре. Ход и 
14 февраля 2016, 01:37
В Самаре мужчина ударил ножом собутыльника

В Самаре мужчина ударил ножом собутыльника

В Самаре из квартиры одного из домов по улице Стара-Загоры в больницу был доставлен с ножевым ранением 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полицейских, ранение потерпевший получил во время ссоры со своим знакомым 
14 ноября 2015, 05:19
Провал асфальта на ул. Клинической в Самаре ликвидируют к утру 30 мая

Провал асфальта на ул. Клинической в Самаре ликвидируют к утру 30 мая

Асфальт на улице Клинической, на участке между Мичурина и Коммунистической, уложат к утру четверга, 30 мая. Как уже сообщала "ТЕРРА", во вторник, 28 мая, там произошел порыв тепломагистрали диаметром 250 мм. По информации ЗАО "ПТС", в ведении которого находится магистраль, 

29 мая 2013, 03:34
В Самаре ТОСы заставят

В Самаре ТОСы заставят "стучать" на жильцов?

Настоящую войну на федеральном уровне готовы объявить так называемым "нулевым квартирам". Официально в них никто не зарегистрирован. Приборов учета там нет, но фактически там живут люди, которые не платят за тепло и воду. Однако ситуация может радикально измениться.

Перерасход воды, тепла 

28 марта 2013, 05:04
Cамарцы будут платить за электричество по-новому

Cамарцы будут платить за электричество по-новому

Cамарцы будут платить за электричество по-новому. Больше или меньше - выяснится в ходе масштабного эксперимента, который стартует 1 июля в нашей губернии и еще 15 регионах страны. Речь идет о введении так называемых социальных тарифов на электроэнергию. Подготовку к переходу 

19 марта 2013, 04:59
Новые экологические требования повлекут рост квартплаты в Самаре

Новые экологические требования повлекут рост квартплаты в Самаре

Жилье может подорожать. В России вступил в силу новый гост по экологическим требованиям к объектам недвижимости. Стандарт заработал с 1 марта и накладывает ряд обязательств на девелоперов. Так, например, строителям придется повысить долю экологически сертифицированных материалов до 50%, а 2/3 

4 марта 2013, 04:20
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