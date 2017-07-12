Сегодня, 12 июля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Стара-Загора в районе дома № 183 прорвало теплотрассу диаметром 800 мм, сообщает "Предприятие тепловых сетей".
В результате жители 3-х микрорайонов города – 8-го, 12-го и 13-го - вновь остались без горячего водоснабжения. Их только недавно подключили к ресурсу после двухнедельного отключения на ежегодную профилактику труб. В настоящее время сотрудники аварийной службы проводят ремонтные работы на поврежденном участке тепломагистрали.
Все основные работы на объекте планируется завершить в пятницу, 14 июля, до конца рабочего дня. После этого специалисты "ПТС" совместно с жилорганизациями приступят к возобновлению подачи горячей воды.
|
Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре
На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загоре она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь. Не теряя времени, …
|
24 июня 2017, 02:49
|
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой
Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
Напомним, в настоящее время в …
|
12 мая 2017, 07:36
|
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.
На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение …
|
11 февраля 2017, 04:15
|
В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся
|
21 ноября 2016, 11:28
|
В Самаре сиделка украла 30 тысяч рублей у клиента
|
3 июля 2016, 02:38
|
В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
|
21 февраля 2016, 02:16
|
В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева
В Самаре прокуратура Промышленного района города начала проверку по факту прорыва 13 февраля трубопровода на улице Аминева. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников «Самарских коммунальных систем», других должностных лиц, ответственных за обеспечение водоснабжения в Самаре. Ход и …
|
14 февраля 2016, 01:37
|
В Самаре мужчина ударил ножом собутыльника
|
14 ноября 2015, 05:19
|
Провал асфальта на ул. Клинической в Самаре ликвидируют к утру 30 мая
|
29 мая 2013, 03:34
|
В Самаре ТОСы заставят "стучать" на жильцов?
|
28 марта 2013, 05:04
|
Cамарцы будут платить за электричество по-новому
|
19 марта 2013, 04:59
|
Новые экологические требования повлекут рост квартплаты в Самаре
|
4 марта 2013, 04:20