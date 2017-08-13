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Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи
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5 августа 2017, 05:44
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Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской
Вода затопила проезжую часть и тротуар, пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам …
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30 июля 2017, 06:03
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Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды
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22 июля 2017, 04:28
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Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал
Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые …
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13 июля 2017, 05:27
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В частном секторе Самары наступила засуха
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13 июля 2017, 08:05
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На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды
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12 июля 2017, 10:58
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В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой
Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
Напомним, в настоящее время в …
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12 мая 2017, 07:36
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Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке
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4 мая 2017, 11:02
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В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган
26 апреля в Доме культуры «Луч», который находится в самарском поселке Зубчаниновка (улица Александра Невского, 95) пройдет межнациональный концерт, посвященный Международному дню цыган. Начало мероприятия - в 17:00.
В праздничном концерте будут участвовать цыганский ансамбль «Бахт», исполнительница цыганских песен …
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24 апреля 2017, 10:24
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В Самаре перекроют железнодорожные переезды
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19 апреля 2017, 09:13
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В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото
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28 марта 2017, 10:22
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В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.
На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение …
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11 февраля 2017, 04:15