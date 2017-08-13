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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской

Речка с водопадом: В Самаре прорвало трубу на Молодогвардейской

Вода затопила проезжую часть и тротуар, пишет портал 63.ru. Сегодня, 30 июля, в Самаре затопило улицу Молодогвардейскую. Вода из места прорыва разлилась по проезжей части и тротуар. Дорога в самом центре города превратилась в настоящую реку с водопадом. Очевидцам 
30 июля 2017, 06:03
Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Коммунальная авария на Кирова: 4 дома остались без холодной воды

Сегодня, 22 июля, в Самаре в районе дома № 371 по проспекту Кирова прорвало 600-миллиметровый водовод, сообщают в «Самарских коммунальных системах».

Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались жители четырёх домов по проспекту Кирова: № 389, 389а, 391 и 
22 июля 2017, 04:28
Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые 
13 июля 2017, 05:27
В частном секторе Самары наступила засуха

В частном секторе Самары наступила засуха

Компания «Самарские коммунальные системы» обещает «засуху» злостным неплательщикам, проживающим в частном секторе Самары. С начала 2017 года от водоснабжения уже отключили 246 домов. Всего в списке должников почти пять с половиной тысяч человек. Общая сумма долга за первое полугодие превысила 

13 июля 2017, 08:05
На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды

На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды

Сегодня, 12 июля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Стара-Загора в районе дома № 183 прорвало теплотрассу диаметром 800 мм, сообщает "Предприятие тепловых сетей".
 
В результате жители 3-х микрорайонов города – 8-го, 12-го и 13-го - вновь 

12 июля 2017, 10:58
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган

В Самаре пройдет концерт в честь Международного дня цыган

26 апреля в Доме культуры «Луч», который находится в самарском поселке Зубчаниновка (улица Александра Невского, 95) пройдет межнациональный концерт, посвященный Международному дню цыган. Начало мероприятия - в 17:00.
 
В праздничном концерте будут участвовать цыганский ансамбль «Бахт», исполнительница цыганских песен 
24 апреля 2017, 10:24
В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре перекроют железнодорожные переезды

В Самаре временно закроют два железнодорожных переезда – один в Смышляевке, другой в Зубчаниновке. Это связано с проведением планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка – Безымянка, сообщила мэрия. В Смышляевке работы начнутся 19 апреля, в Зубчаниновке – 20 апреля. 
19 апреля 2017, 09:13
В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В Самаре погиб залетевший под фургон водитель «Калины», есть фото

В понедельник, 27 марта, в Самаре в районе Зубчаниновки произошло смертельное ДТП. Водитель на «Калине» залетел под фургон. Мужчина погиб.Фото с места аварии опубликовали в Сети.

Авария произошло в 17 часов. Lada Kalina двигалась по улице Макаренко в сторону 
28 марта 2017, 10:22
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
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