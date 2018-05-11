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В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммуналку
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10 мая 2018, 11:35
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В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна
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8 мая 2018, 07:31
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Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре
Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Сергий, …
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7 мая 2018, 04:01
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Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»
«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в …
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4 мая 2018, 02:20
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Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства
«Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных …
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27 апреля 2018, 02:46
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Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд
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24 апреля 2018, 02:44
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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре
В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и …
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24 апреля 2018, 11:45
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Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко
В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.
Во …
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17 апреля 2018, 11:01
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Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре
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12 апреля 2018, 12:03
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Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев
В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
«Информация …
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9 апреля 2018, 08:02
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В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
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29 марта 2018, 11:27
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Новый памятник пивовару открыли в Самаре
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29 декабря 2017, 09:45