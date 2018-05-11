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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммуналку

В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммуналку

«Самарские коммунальные системы» запустили в серию новый метод борьбы с злостными должниками. В поселке Зубчаниновка перед домом одного из самых крупных неплательщиков компания поставила бетонное напоминание о долгах.

«Долг данного абонента уже больше 50 тысяч рублей. Мы неоднократно обращались 
10 мая 2018, 11:35
В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна

В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна

В Тольятти долг предпринимателя Гаика Ягутяна в размере почти 41 миллион рублей купили за 20 тысяч. Право требования этих денег было выставлено на торги в рамках процедуры банкротства управляющей компании «Серебряная Молния», которой руководил Ягутян. Согласно сообщению на едином федеральном 

8 мая 2018, 07:31
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в 

4 мая 2018, 02:20
Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

 «Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.

Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных 

27 апреля 2018, 02:46
Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

В Самаре энергетики намерены через суд взыскивать долги за тепло с крупных предприятий. Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» будет взыскивать долги за теплоэнергию с заводов «Кузнецов» и «Авиакор». По данным энергетиков, общая задолженность клиентов самарского филиала компании за тепло достигла 8,5 

24 апреля 2018, 02:44
Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко

Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко

В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.

Во 

17 апреля 2018, 11:01
Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре

Памятник конструктору Дмитрию Козлову установят в Самаре

В Самаре в сквере Фадеева на проспекте Ленина между улицами Первомайской и Осипенко установят памятник конструктору завода «Прогресс» Дмитрию Козлову. Три макета памятника подготовил скульптор Карен Саркисов, который создал для Самары ряд известных скульптур – в частности князя Засекина на 

12 апреля 2018, 12:03
Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Информация 
9 апреля 2018, 08:02
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.

Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами 
29 марта 2018, 11:27
Новый памятник пивовару открыли в Самаре

Новый памятник пивовару открыли в Самаре

В четверг, 28 декабря, в Самаре открыли новый арт-объект – памятник пивовару. Он установлен рядом с пивзаводом на Волжском проспекте. Идея возникла еще в 2012 году, во время работы оргкомитета "Культурная Самара", который возглавлял Дмитрий Азаров, в настоящее время исполняющий 
29 декабря 2017, 09:45
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