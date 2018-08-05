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4-месячный ребенок пострадал в результате экстренного торможения поезда «Самара-Москва»
Вчера, 25 ноября, поздно вечером в Самарской области случилось ЧП на железной дороге. Машинист применил экстренное торможение поезда в районе ЖД-станции Безенчук, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Состав следовал по маршруту Самара-Москва. По предварительной информации, …
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26 ноября 2017, 02:07
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В Самаре пенсионерку задело проезжающей электричкой
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18 мая 2017, 02:49
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В Самарской области встали поезда из-за поломки рельсов
В воскресенье, 16 октября, примерно в 3 часа ночи на железнодорожных путях на территории Самарской области встали поезда, сообщает samru.ru. Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Тюмень - Махачкала, получил сигнал о том, что двигаться дальше нельзя. Это случилось …
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17 октября 2016, 11:07
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Куйбышевскую транспортную прокуратуру возглавил Дмитрий Писаренко
Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового руководителя Куйбышевской транспортной прокуратуры. Этот пост занял уроженец Ростовской области Дмитрий Писаренко (на фото). Он родился в городе Аксай в 1972 году. Имеет юридическое образование. В органах транспортной прокуратуры работает уже …
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2 февраля 2016, 03:06