В Самарской области встали поезда из-за поломки рельсов … В воскресенье, 16 октября, примерно в 3 часа ночи на железнодорожных путях на территории Самарской области встали поезда, сообщает samru.ru. Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Тюмень - Махачкала, получил сигнал о том, что двигаться дальше нельзя. Это случилось