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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для 

14 ноября 2017, 05:42
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

В пятницу, 13 октября, с 8 часов утра закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Крутые Ключи. Речь идет о переезде на 179 километре железной дороги, на пересечении с улицей Мира. Его закрытие связано с несоблюдением технических условий, сообщили в пресс-службе Куйбышевской 

12 октября 2017, 12:26
РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре инвалидов на железнодорожном вокзале начнут сопровождать специально обученные люди, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявили «Российские железные дороги». На эти цели госкомпания готова потратить почти 20 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, кроме Самары исполнитель будет 

12 октября 2017, 10:33
На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

Сегодня, 2 сентября, утром спасательные подразделения выезжали на озеро Казаркино, которое находится в селе Кипина Безенчукского района. Там нашли труп мужчины.

На месте происшествия работали четверо спасателей. Они извлекли из водоема тело 60-летнего мужчины 1957 года рождения, говорится в 
2 сентября 2017, 05:00
В Самаре пенсионерку задело проезжающей электричкой

В Самаре пенсионерку задело проезжающей электричкой

79-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.
18 мая 2017, 02:49
В Самарской области встали поезда из-за поломки рельсов

В Самарской области встали поезда из-за поломки рельсов

В воскресенье, 16 октября, примерно в 3 часа ночи на железнодорожных путях на территории Самарской области встали поезда, сообщает samru.ru. Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Тюмень - Махачкала, получил сигнал о том, что двигаться дальше нельзя. Это случилось 
17 октября 2016, 11:07
В ДТП со скорой помощью в Безенчуке ранены пять человек

В ДТП со скорой помощью в Безенчуке ранены пять человек

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием кареты скорой помощи. Авария произошла в поселке Безенчук в ночь на 22 мая. На улице Чапаева скорая помощь столкнулась с автомобилем Zaz Chance. Иномаркой управлял 26-летний водитель. По данным полицейских, он выехал на встречную 

23 мая 2016, 07:39
Куйбышевскую транспортную прокуратуру возглавил Дмитрий Писаренко

Куйбышевскую транспортную прокуратуру возглавил Дмитрий Писаренко

Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового руководителя Куйбышевской транспортной прокуратуры. Этот пост занял уроженец Ростовской области Дмитрий Писаренко (на фото). Он родился в городе Аксай в 1972 году. Имеет юридическое образование. В органах транспортной прокуратуры работает уже 
2 февраля 2016, 03:06
В Самарской области побит температурный рекорд 1936 года

В Самарской области побит температурный рекорд 1936 года

Самарские синоптики продолжают фиксировать рекордно высокие для декабря температурные показатели. Так, в Сызрани побит рекорд 1936 года. Тогда воздух прогрелся до двух с половиной градусов по Цельсию. Позже этой же отметки столбик термометра достигал ещё три раза – в 1945, 
25 декабря 2015, 01:34
Пилота самолета накажут за приземление без шасси в Самаре

Пилота самолета накажут за приземление без шасси в Самаре

Куйбышевская транспортная прокуратура требует наказать пилота самолета авиакомпании «Эйр Самара», по чьей вине воздушное судно приземлилось в аэропорту Курумоч с убранными стойками шасси. В результате оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 25 
13 января 2015, 11:58
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