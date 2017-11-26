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Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми
Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
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14 ноября 2017, 05:42
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Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук
В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи …
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10 ноября 2017, 02:11
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ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%
Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
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1 ноября 2017, 10:06
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Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд
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12 октября 2017, 12:26
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РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре инвалидов на железнодорожном вокзале начнут сопровождать специально обученные люди, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявили «Российские железные дороги». На эти цели госкомпания готова потратить почти 20 миллионов рублей.
Согласно техзаданию, кроме Самары исполнитель будет …
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12 октября 2017, 10:33
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На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер
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2 сентября 2017, 05:00
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В Самаре пенсионерку задело проезжающей электричкой
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18 мая 2017, 02:49
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В Самарской области встали поезда из-за поломки рельсов
В воскресенье, 16 октября, примерно в 3 часа ночи на железнодорожных путях на территории Самарской области встали поезда, сообщает samru.ru. Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Тюмень - Махачкала, получил сигнал о том, что двигаться дальше нельзя. Это случилось …
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17 октября 2016, 11:07
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В ДТП со скорой помощью в Безенчуке ранены пять человек
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23 мая 2016, 07:39
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Куйбышевскую транспортную прокуратуру возглавил Дмитрий Писаренко
Генпрокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового руководителя Куйбышевской транспортной прокуратуры. Этот пост занял уроженец Ростовской области Дмитрий Писаренко (на фото). Он родился в городе Аксай в 1972 году. Имеет юридическое образование. В органах транспортной прокуратуры работает уже …
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2 февраля 2016, 03:06
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В Самарской области побит температурный рекорд 1936 года
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25 декабря 2015, 01:34
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Пилота самолета накажут за приземление без шасси в Самаре
Куйбышевская транспортная прокуратура требует наказать пилота самолета авиакомпании «Эйр Самара», по чьей вине воздушное судно приземлилось в аэропорту Курумоч с убранными стойками шасси. В результате оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 25 …
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13 января 2015, 11:58