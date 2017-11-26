Самарские синоптики продолжают фиксировать рекордно высокие для декабря температурные показатели. Так, в Сызрани побит рекорд 1936 года. Тогда воздух прогрелся до двух с половиной градусов по Цельсию. Позже этой же отметки столбик термометра достигал ещё три раза – в 1945, …