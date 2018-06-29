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Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

В Сызрани в ночь на 28 июня произошла трагедия – в одном из домов в центре города найдены мертвыми три человека. Тела мужчины и двух женщин обнаружили в одной из квартир. Предположительно, они погибли от отравления газом – каким именно, 
28 июня 2018, 09:51
Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре

Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре

В Самаре двое детей и женщина отравились газом, последняя не выжила, сообщает sam.ru со ссылкой на источник в газовой службе. Несчастный случай произошел в ночь на 26 июня в квартире дома по улице Ратнера. Сообщение поступило в экстренные службы 
27 июня 2018, 01:23
Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке

В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей 

25 июня 2018, 12:24
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области

2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.

Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. 
3 мая 2018, 09:38
50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел 

28 апреля 2018, 02:48
Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани

27 марта в Сызрани произошло ЧП. Около 11:00 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на путях в районе улицы Магистральной в одной из цистерн обнаружена утечка метанола.

На место были вызваны специалисты аварийно-спасательной службы города. Они оцепили 
28 марта 2018, 11:04
Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.

В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, 

27 марта 2018, 01:08
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». 

24 мая 2017, 01:01
В Москве на станции метро «Проспект Мира» человек упал на пути

В Москве на станции метро «Проспект Мира» человек упал на пути

Сегодня, 23 сентября, в 13:20 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии метро произошло ЧП. Один из пассажиров упал на рельсы.
На станции было выключено напряжение и временно остановлено движение. Здоровью пострадавшего ничто не угрожает, у него несколько синяков, однако он 

23 сентября 2014, 04:15
В Петербурге в метро на рельсы упал человек

В Петербурге в метро на рельсы упал человек

Во вторник, 12 августа, утром на Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге на рельсы упал человек, сообщают федеральные СМИ.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти мужчину, около 20 минут потребовалось для того, чтобы поднять его наверх. Пострадавший доставлен в больницу. Известно, что 

12 августа 2014, 02:39
«Российские железные дороги» перестали покупать импортные рельсы

«Российские железные дороги» перестали покупать импортные рельсы

С января нынешнего года РЖД не покупает иностранные рельсы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в железнодорожной монополии. В конце 2013 г. «Торговый дом РЖД» (структура РЖД, занимается закупками рельсов) прорабатывал возможность приобретать и в 2014 г. рельсы у японской 

12 мая 2014, 11:18
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