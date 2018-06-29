В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека». Куйбышевская транспортная прокуратура решение о возбуждении уголовного дела признала законным. Виновных устанавливают.
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Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани
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28 июня 2018, 09:51
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Двое детей и женщина отравились газом в жилом доме в Самаре
В Самаре двое детей и женщина отравились газом, последняя не выжила, сообщает sam.ru со ссылкой на источник в газовой службе. Несчастный случай произошел в ночь на 26 июня в квартире дома по улице Ратнера. Сообщение поступило в экстренные службы …
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27 июня 2018, 01:23
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Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Зубчаниновке
В Самаре недалеко от Зубчаниновки грузовым поездом насмерть сбило женщину. Трагедия произошла в воскресенье, 24 июня, около 23 часов. Женщина переходила пути по тропе в районе 1115-го километра железной дороги. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. Личность погибшей …
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25 июня 2018, 12:24
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области
2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.
Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. …
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3 мая 2018, 09:38
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50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево
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28 апреля 2018, 02:48
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Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани
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28 марта 2018, 11:04
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Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани
Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.
В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, …
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27 марта 2018, 01:08
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Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса
В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
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24 мая 2017, 01:01
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В Москве на станции метро «Проспект Мира» человек упал на пути
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23 сентября 2014, 04:15
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В Петербурге в метро на рельсы упал человек
Во вторник, 12 августа, утром на Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге на рельсы упал человек, сообщают федеральные СМИ.
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12 августа 2014, 02:39
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«Российские железные дороги» перестали покупать импортные рельсы
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12 мая 2014, 11:18