Сегодня, 23 сентября, в 13:20 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии метро произошло ЧП. Один из пассажиров упал на рельсы.

На станции было выключено напряжение и временно остановлено движение. Здоровью пострадавшего ничто не угрожает, у него несколько синяков, однако он …