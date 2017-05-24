В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». Повод был банальный – водитель нарушил ПДД. При осмотре транспортного средства в кузове стражи порядка нашли украденные рельсы. Находившихся в автомобиле мужчин задержали и доставили в полицию.
Как выяснилось, подозреваемые проживают в Самаре. Двое из них судимы, третий ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Сейчас в отношении всей троицы заведено уголовное дело.
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