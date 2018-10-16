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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту
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8 октября 2018, 09:48
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Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году
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5 октября 2018, 10:35
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов
В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе …
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24 сентября 2018, 08:39
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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты
В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки начала действия электронных проездных пока не уточняются.
Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в …
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28 августа 2018, 11:15
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Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре
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8 августа 2018, 10:00
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Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
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29 июня 2018, 05:00
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Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса
В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
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24 мая 2017, 01:01
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В Москве на станции метро «Проспект Мира» человек упал на пути
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23 сентября 2014, 04:15
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В Петербурге в метро на рельсы упал человек
Во вторник, 12 августа, утром на Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге на рельсы упал человек, сообщают федеральные СМИ.
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12 августа 2014, 02:39