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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.

"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное 
9 октября 2018, 06:16
В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту

В Самаре могут придумать новое название Фрунзенскому мосту

В областной столице могут провести конкурс по выбору названия для нового моста через реку Самара, который сейчас все зовут Фрунзенским. Предложение поступило от губернатора Дмитрия Азарова.
 
- Есть идея объявить народный конкурс по выбору названия строящегося моста через реку Самара. 
8 октября 2018, 09:48
Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.

Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на 

5 октября 2018, 10:35
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре с Фрунзенского моста снимут 18 километров телефонных проводов

В Самаре ведется поиск компании-подрядчика, которая займется переустройством линий связи на строящемся Фрунзенском мосту. По данным сайта госзакупок, о торгах объявил ПАО «Ростелеком». Известно, что к 1 ноября победитель аукциона должен представить заказчику весь пакет необходимых документов. На втором этапе 
24 сентября 2018, 08:39
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

На «футбольном» трамвайном маршруте в Самаре начнут принимать транспортные карты

В трамваях, которые едут по маршруту S5, начнут принимать для оплаты транспортные карты. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на профильный департамент. Сроки  начала действия электронных проездных пока не уточняются.

Напомним, трамвайный маршрут S5 работает в Самаре в 
28 августа 2018, 11:15
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.

Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 

8 августа 2018, 10:00
Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области

В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны 

29 июня 2018, 05:00
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». 

24 мая 2017, 01:01
В Москве на станции метро «Проспект Мира» человек упал на пути

В Москве на станции метро «Проспект Мира» человек упал на пути

Сегодня, 23 сентября, в 13:20 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии метро произошло ЧП. Один из пассажиров упал на рельсы.
На станции было выключено напряжение и временно остановлено движение. Здоровью пострадавшего ничто не угрожает, у него несколько синяков, однако он 

23 сентября 2014, 04:15
В Петербурге в метро на рельсы упал человек

В Петербурге в метро на рельсы упал человек

Во вторник, 12 августа, утром на Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге на рельсы упал человек, сообщают федеральные СМИ.
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти мужчину, около 20 минут потребовалось для того, чтобы поднять его наверх. Пострадавший доставлен в больницу. Известно, что 

12 августа 2014, 02:39
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