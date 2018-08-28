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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни 

27 августа 2018, 03:45
По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает  Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения 

21 августа 2018, 02:28
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре

Не так давно самарские студенты попросили представителей мэрии продумать вопрос о продлении трамвайного маршрута №13 до ТЦ «Апельсин». После анализа ситуации было решено этого не делать по нескольким причинам.

Во-первых, продление маршрута повлечет увеличение интервала движения трамваев с 6 до 9 

8 августа 2018, 10:00
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.

Прибывшие на место 

9 июля 2018, 10:46
В блогах: «Как делают шаттлы?»

В блогах: «Как делают шаттлы?»

Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и 
29 июня 2018, 09:24
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

Вырастет цена проезда в электричках по Самаре

В Самаре с понедельника, 18 июня, повысят стоимость проезда в электричках на участках в границах города. Об изменении тарифа сообщила «Самарская пригородная пассажирская компания». Речь об участках: Самара – Зубчаниновка, Мирная - Самара – Конструкторская, Самара – Конструкторская, Самара – 

14 июня 2018, 12:21
Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали о стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2018 году. Повышения не планируется.

«Изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары в 2018 году не планируется: 25 рублей при оплате наличными, стоимость поездки по транспортной карте жителя Самары – 

28 марта 2018, 11:55
В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей 
26 февраля 2018, 10:57
В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре в метро пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом – с помощью смартфона, карты или часов. Об этом сообщил представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области в социальной сети Twitter. Проект был запущен в июне 2017 года. На 
11 декабря 2017, 02:19
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