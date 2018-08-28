|
Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
|
28 августа 2018, 02:49
|
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
|
28 августа 2018, 02:33
|
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
|
28 августа 2018, 01:59
|
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
|
28 августа 2018, 01:32
|
На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
|
27 августа 2018, 03:45
|
По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей
|
21 августа 2018, 02:28
|
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение
|
17 августа 2018, 10:14
|
Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры
Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную …
|
15 августа 2018, 12:50
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Стало известно, почему не будут продлевать трамвайный маршрут №13 в Самаре
|
8 августа 2018, 10:00
|
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
|
19 июля 2018, 03:22
|
Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре
Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.
Прибывшие на место …
|
9 июля 2018, 10:46
|
В блогах: «Как делают шаттлы?»
Блогер Ольга Потапова написала о том, что в трамвае маршрута 20к кондуктор рассказывала, как делают шаттлы. "Короче, вот сейчас трамвай завершает свой последний рейс и едет в депо. Там его моют. Потом переодевают: вывески вешают с названием S5 и …
|
29 июня 2018, 09:24
|
Вырастет цена проезда в электричках по Самаре
|
14 июня 2018, 12:21
|
Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году
|
28 марта 2018, 11:55
|
В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»
Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей …
|
26 февраля 2018, 10:57
|
В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро
|
11 декабря 2017, 02:19