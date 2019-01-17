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Материалы по теме:

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
Жители Самары хотят переименовать старые остановки

Жители Самары хотят переименовать старые остановки

На созданном областными властями портале «ВМЕСТЕ» состоялось голосование, по итогам которого стало ясно – самарцы не против переименования старых остановок общественного транспорта.

Дело в том, что многие станции названы в честь объектов, которые в настоящее время либо вовсе стёрты с карты 

25 декабря 2018, 06:45
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары повысится до 28 рублей

Администрация городского округа Самары готовит проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 28 рублей. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии. 

Официально в постановлении говорится о повышении стоимости проезда до 29 рублей, однако для всех пассажиров будут действовать льготы, благодаря которым цена билета снижается на 1 рубль. Изменение тарифов затронет 

29 ноября 2018, 07:11
В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре вандалы разбили плафоны на станции «Безымянка»

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за вандализма в метро. Неизвестные злоумышленники разбили шесть плафонов в вагоне электропоезда Самарского метрополитена №0409 на станции метро «Безымянка» в Советском районе города. Общий размер ущерба составил 19,2 тысячи рублей. Как рассказали в облпрокуратуре, было 
26 ноября 2018, 01:57
В Самаре обсудили, как необходимо развивать метро

В Самаре обсудили, как необходимо развивать метро

Депутаты и представители общественного совета городской думы в эту пятницу провели выездное совещание в Самарском метрополитене. Говорили о развитии этого вида общественного транспорта. 
 
Одна из главных проблем самарского метро - наполняемость. В день на нем передвигаются 46 тысяч пассажиров, этого не 
12 октября 2018, 10:35
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке

19 августа работникам нью-йоркского метро пришлось разбираться с необычным курьёзом. В подземке пришлось остановить движение из-за выбежавших на рельсы двоих козлов. Животных заметили на линии N в Бруклине.

Сотрудникам метро пришлось немало побегать. Козлы два часа носились по рельсам, 
21 августа 2018, 10:31
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