Вторая ветка самарского метро будет проходить от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Ее длина составит 9 километров. Это будут 5 подземных станций и одна наземная. По берегу реки Самары железная дорога дойдет до вокзала, в районе улицы Мечникова под проспектом Карла Маркса доберется до проспекта Масленникова, и дальше, уже под Московским шоссе, - до автовокзала.
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26 декабря 2018, 06:16
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Жители Самары хотят переименовать старые остановки
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25 декабря 2018, 06:45
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Официально в постановлении говорится о повышении стоимости проезда до 29 рублей, однако для всех пассажиров будут действовать льготы, благодаря которым цена билета снижается на 1 рубль. Изменение тарифов затронет …
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29 ноября 2018, 07:11
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26 ноября 2018, 01:57
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12 октября 2018, 10:35
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3 октября 2018, 10:46
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Два козла парализовали работу метро в Нью-Йорке
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21 августа 2018, 10:31