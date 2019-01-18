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Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала
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17 января 2019, 03:56
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Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
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26 декабря 2018, 06:16
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Жители Самары хотят переименовать старые остановки
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25 декабря 2018, 06:45
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В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов
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3 декабря 2018, 03:35
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«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре
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19 августа 2018, 10:52
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Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты …
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24 мая 2018, 10:08
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Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей
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21 октября 2016, 02:04
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«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»
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12 апреля 2016, 11:01