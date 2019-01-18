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Материалы по теме:

Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторую ветку метро в Самаре хотят проложить от Хлебной площади до Центрального автовокзала

Вторая ветка самарского метро будет проходить от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Ее длина составит 9 километров. Это будут 5 подземных станций и одна наземная. По берегу реки Самары железная дорога дойдет до вокзала, в районе улицы Мечникова под проспектом 

17 января 2019, 03:56
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
Жители Самары хотят переименовать старые остановки

Жители Самары хотят переименовать старые остановки

На созданном областными властями портале «ВМЕСТЕ» состоялось голосование, по итогам которого стало ясно – самарцы не против переименования старых остановок общественного транспорта.

Дело в том, что многие станции названы в честь объектов, которые в настоящее время либо вовсе стёрты с карты 

25 декабря 2018, 06:45
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» в Самаре

В воскресенье, 19 августа, «Крылья Советов» в матче четвертого тура российской премьер-лиги принимали на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». На игру пришли 31 652 человека. Единственный гол действующего чемпиона страны волжане пропустили на 37 минуте.
 
После подачи с угла поля Евгений 
19 августа 2018, 10:52
Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты 

24 мая 2018, 10:08
Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Стадион «Локомотив» у компании "РЖД" Самарская область выкупит за 180 млн рублей. Соответствующую поправку в региональный закон о бюджете одобрили в губернской думе. Предполагается, что оплата будет произведена с рассрочкой на 10 лет - по 18 млн рублей ежегодно.

После перехода 

21 октября 2016, 02:04
«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»

«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»

Футбольный клуб «Крылья Советов» вернулся на стадион "Металлург". Команда впервые в этом году сыграла на своем поле. Напомним, до сих пор самарцам приходилось принимать соперников на резервном поле в Саранске. Возвращение триумфальным не получилось, но и встречаться пришлось с одним из 
12 апреля 2016, 11:01
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