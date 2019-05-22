Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» определились с формой, в которой они сыграют в финале Кубка России по футболу. Железнодорожники выйдут на поле в красно-зеленых комплектах, а их соперники облачатся в форму белого цвета. Напомним, финал Кубка России пройдет на стадионе «Самара …