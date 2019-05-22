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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

В среду, 22 мая, финальный матч Олимп Кубка России собрал 38 018 зрителей на самарском стадионе. Такие цифры назвали в официальном Твиттере Российского футбольного союза. К слову, стадион «Самара Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 
23 мая 2019, 03:44
«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

В среду, 22 мая, из одного из заведений общепита столицы 63-го региона в полицию доставили 54 человека. Их личности были установлены, правоохранители их опросили и отпустили. Проверка началась после того, как поступила жалоба сотрудников кафе на шумное поведение посетителей,
23 мая 2019, 08:42
Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России

Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России

Олег Кононенко, самарский космонавт, который сейчас находится на «Международной космической станции» дал отсчет перед стартовым свистком матча на Кубок России на стадионе «Самара Арена». Напомним, за победу сегодня сражаются «Локомотив» и «Урал». На игре присутствуют около 40 тысяч болельщиков.
22 мая 2019, 07:57
Комментатор матча

Комментатор матча "Локомотива" и "Урала" рассказал об ожиданиях от поединка

Комментатор финального матча за Кубок России, который пройдет сегодня на "Самара Арене", Михаил Поленов поделился ожиданиями от поединка "Локомотива" и "Урала". Игра такого высокого статуса состоится в столице 63-го региона впервые в истории. По мнению эксперта, это может быть новым 
22 мая 2019, 02:30
Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» определились с формой, в которой они сыграют в финале Кубка России по футболу. Железнодорожники выйдут на поле в красно-зеленых комплектах, а их соперники облачатся в форму белого цвета.

Напомним, финал Кубка России пройдет на стадионе «Самара 

22 мая 2019, 02:28
10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

В среду, 22 мая, 10 тысяч болельщиков поддержат на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». Напомним,что уже завтра в Самаре пройдет финальный матч Олимп-Кубка России по футболу. За победу сразятся Локомотив» и екатеринбургский «Урал».Игра начнется в 18:30 по московскому времени, пишет 
21 мая 2019, 04:35
«Крылья Советов» закрепились в зоне стыковых матчей

«Крылья Советов» закрепились в зоне стыковых матчей

Игра завершилась со счетом 0:1. Все решил неочевидный пенальти, который уверенно реализовал Эль Кабир.
 
«Крылья Советов» могли забить минимум трижды. Но все супермоменты окончились ничем. Сначала штанга. Потом перекладина. Затем левая нога голкипера «Урала» Годзюра «а ля Акинфеев».
 
25 апреля 2019, 09:37
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