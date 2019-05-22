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На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек
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23 мая 2019, 03:44
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«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»
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23 мая 2019, 08:42
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Космонавт Олег Кононенко дал обратный отсчет перед началом финального матча Кубка России
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22 мая 2019, 07:57
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Комментатор матча "Локомотива" и "Урала" рассказал об ожиданиях от поединка
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22 мая 2019, 02:30
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Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России
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22 мая 2019, 02:28
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10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару
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21 мая 2019, 04:35
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«Крылья Советов» закрепились в зоне стыковых матчей
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25 апреля 2019, 09:37
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