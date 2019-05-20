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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, 
22 мая 2019, 02:01
В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству 

21 мая 2019, 12:55
В Самарской области нашли 1237 литров контрафактного алкоголя

В Самарской области нашли 1237 литров контрафактного алкоголя

В Самарской области изъяли 1237 литров контрафактного алкоголя. Сотрудники департамента лицензирования и государственного контроля областного Минпрома нагрянули в несколько точек в Самаре и Тольятти, а наводку им дали неравнодушные местные жители, которые звонили на телефоны «горячей линии». Например, большую партию 
20 мая 2019, 05:14
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки

В этом году важное мероприятие для самарских выпускников - Последний звонок в школах перенесут на два дня, то есть с 22 на 24 мая. 

- В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе 
14 мая 2019, 10:05
В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В Самаре 1 мая запретят продажу алкоголя в историческом центре

В среду, 1 мая, в День Весны и Труда с 08:00 до 17:30 в областной столице по распоряжению регионального правительства будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя на нескольких улицах в историческом центре. Речь идет о следующих улицах:
 
улица Вилоновская от Чапаевской 
25 апреля 2019, 03:20
Самарцам продавали алкоголь с ветеринарным препаратом

Самарцам продавали алкоголь с ветеринарным препаратом

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летней женщины и ее сообщников 25 и 47 лет. Их обвиняли в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, с 
19 апреля 2019, 01:01
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно 

10 октября 2018, 04:25
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области

Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области

В Самаре, в губдуме, на заседании комитета по транспорту поддержали проект закона «Об организации дорожного движения на территории Самарской области», в котором прописаны требования к организации платных парковок. В проекте прописано введение запрета на размещение парковок возле спортобъектов, образовательных учреждений, 

19 июня 2018, 10:22
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
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