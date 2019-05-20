В Самаре на 2 дня перенесли Последние звонки В этом году важное мероприятие для самарских выпускников - Последний звонок в школах перенесут на два дня, то есть с 22 на 24 мая.

- В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе … - В связи с проведением в Самаре 22 мая большого футбольного мероприятия принято решение о переносе