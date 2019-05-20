24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:
Волжский проспект от Студенческого переулка до улицы Маяковского, четная сторона - дома с №8 корпус 2 до №34, нечетная - дома с №15а до 33,
улица Маяковского от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской, нечетная - дома с №11 по 15, четная - с №2 по 12,
улица Молодогвардейская от Студенческого переулка до улицы Маяковского, нечетная - дома с №139 по 209, четная - с №198 по 220,
Студенческий переулок от Волжского проспекта до улицы Молодогвардейской, нечетная - дома с №3 по 7, четная - с №2 по 8.
Напомним, изначально «Последний звонок» планировалось провести 22 мая. Однако в этот день в городе пройдет финал Кубка России по футболу и праздник перенесли.
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