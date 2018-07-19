С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:
– поселок Прибрежный: ул. Звездная (дома № 1–17), ул. Парусная (дома № 1–32), ул. Труда (дома №1 – 22), ул. Юности (дома № 1–9), ул. Никонова (дома № 1–5), ул. Овчарова (дома № 1–7), ул. Знаменосная (дома № 3–5), ул. Прибрежная (дома № 2–20);
– посёлок Винтай: ул. Гагарина (дома № 1 – 18), ул. Лесная (дома № 2–10), ул. Западная (дома № 1–13), ул. Школьная (дома № 1–41), ул. Озерная (дома № 1–34), ул. Советская (дома № 1–19), ул. Восточная (дома № 1–15);
– село Пискалинский Взвоз: ул. Озерная (дома № 1–38), ул. Школьная (дома № 1–40);
– село Задельное: ул. Школьная (дома № 1–57), ул. Северная (дома № 1–75); ул. Набережная (дома № 1–34), ул. Восточная (дома № 1–24).
Запрет будет действовать до окончания форума.
|
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
|
16 июля 2018, 02:04
|
Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре
В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. …
|
4 июля 2018, 07:00
|
Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области
В Самаре, в губдуме, на заседании комитета по транспорту поддержали проект закона «Об организации дорожного движения на территории Самарской области», в котором прописаны требования к организации платных парковок. В проекте прописано введение запрета на размещение парковок возле спортобъектов, образовательных учреждений, …
|
19 июня 2018, 10:22
|
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре
|
5 июня 2018, 09:47
|
О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ
|
4 июня 2018, 07:00
|
Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины
|
1 июня 2018, 10:07
|
Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.
Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …
|
28 мая 2018, 05:15