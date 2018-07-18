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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии

Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие 

18 июля 2018, 12:54
Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.

Как 

18 июля 2018, 07:24
«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».

Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола 

17 июля 2018, 02:23
«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.

По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее 

12 июля 2018, 12:53
У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор

У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор

В ближайшее время у «Крыльев Советов» должен появиться титульный спонсор. Об этом сообщил финансовый директор футбольного клуба Игорь Поваров. Новый партнер должен будет взять на себя львиную долю финансирования команды, основное бремя которого сейчас лежит на областном бюджете. Имя титульного 

12 июля 2018, 10:22
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