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«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии
Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие …
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18 июля 2018, 12:54
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Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги
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18 июля 2018, 07:24
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«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»
16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».
Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола …
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17 июля 2018, 02:23
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«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером
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12 июля 2018, 12:53
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У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор
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12 июля 2018, 10:22