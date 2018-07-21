Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, …