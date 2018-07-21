|
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
|
23 июня 2018, 03:05
|
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
|
19 июня 2018, 12:59
|
Труп изрезанного пенсионера обнаружили в сгоревшем доме под Кошками
|
16 июня 2018, 01:38
|
Дело об убийстве шуруповертом пожилой пары передано в суд
В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, …
|
8 июня 2018, 09:21