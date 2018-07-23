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В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений
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22 июля 2018, 03:58
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки
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21 июля 2018, 04:27
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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
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20 июля 2018, 05:47
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В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"
Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.
"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами …
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20 июля 2018, 05:08
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Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
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20 июля 2018, 04:27
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36
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500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре
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19 июля 2018, 10:49
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб
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18 июля 2018, 10:12
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
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23 июня 2018, 03:05
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Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре
В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.
Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
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19 июня 2018, 12:59