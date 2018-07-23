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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 7-летней девочки

7-летняя жительница Самары пропала вчера, 20 июля, и была найдена убитой сегодня, 21 июля, в 10 утра.
 
По данным Следственного комитета по Самарской области, малышка ушла гулять в пятницу вечером вместе со своим старшим братом-подростком. Через некоторое время он 
21 июля 2018, 04:27
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке на убийство, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.

По версии следствия, 24 января мужчина находился в 
20 июля 2018, 05:47
В блогах:

В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"

Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.

"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами 
20 июля 2018, 05:08
Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора

Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. 
20 июля 2018, 04:27
Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом

Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом

Полицейские из Жигулевска расследовали нападение, во время которого был ранен человек. Медсестра пункта «скорой помощи» из села Зольное рассказала полицейским, что к ней обратился пьяный 68-летний житель Жигулевска.  На шее у пенсионера было ножевое ранение. Пациент рассказал, что на него 
20 июля 2018, 12:36
500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

В губернском центре завершено расследование в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД России по городу Самаре. Силовика обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в сентября 2017 года подозреваемый 
19 июля 2018, 10:49
В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

В среду утром, 18 июля, произошла страшная дорожная авария на улице Спортивной в Тольятти. По предварительной информации, черная иномарка BMW направлялась в сторону Московского проспекта, но на пустынной дороге водитель почему-то не справился с управлением, автомобиль оказался на обочине и 
18 июля 2018, 10:12
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
13 июля 2018, 07:51
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
 
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете. 
 
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и 
23 июня 2018, 03:05
Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

Труп женщины нашли на детской площадке в «Крутых Ключах» в Самаре

В ночь на 19 июня в Самаре произошло убийство. Трагедия произошла в микрорайоне «Крутые Ключи». Местные жители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями на детской площадке около дома №31 по улице Мира.

Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника 
19 июня 2018, 12:59
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