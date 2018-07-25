Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, а потом убил. Тело ее он спрятал на заброшенном стадионе.
Напомним, резонансное убийство произошло 21 июля. Тело ребенка было обнаружено в Советском районе города. Поначалу правоохранители подозревали в убийстве сожителя матери девочки, но потом его отпустили в связи с непричастностью.
«Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, в течение 3-х суток с целью установления возможных свидетелей и очевидцев были опрошены жильцы домов, работники автостоянок, торговых и общественных организаций в радиусе километра от места происшествия, с 20 камер наружного наблюдения изъяты видеозаписи», - говорится в сообщении Следкома.
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