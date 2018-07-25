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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Стали известны подробности расследования резонансного убийства семилетней девочки в Самаре. Сейчас подозреваемый уже задержан. Им оказался 23-летний парень, проживавший по соседству с погибшей. Он признался, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал ее тело на стадионе.

Напомним, что 
25 июля 2018, 12:16
В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.

По версии 

24 июля 2018, 10:27
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.

О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально 
23 июля 2018, 01:20
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.

По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 

12 июля 2018, 11:33
В Волжском районе арестован подозреваемый в убийстве на кладбище

В Волжском районе арестован подозреваемый в убийстве на кладбище

Сегодня, 24 июня, об этом сообщает областной главк полиции. По подозрению в убийстве 48-летнего мужчины задержан ранее судимый 42-летний сотрудник кладбища в селе Воскресенка Волжского района. По версии следствия, он выпивал на рабочем месте вместе с коллегой, поссорился и взялся 
24 июня 2015, 06:59
В Самаре полицейский случайно выстрелил в подозреваемого на АЗС

В Самаре полицейский случайно выстрелил в подозреваемого на АЗС

37-летний мужчина получил ранение ноги.
22 марта 2015, 08:43
Напавшие на таксиста в Самаре причастны и к другим преступлениям

Напавшие на таксиста в Самаре причастны и к другим преступлениям

Двое мужчин 1993 и 1989 годов рождения были задержаны в областной столице по подозрению в нападении на таксиста. Молодой человек 1993 года рождения ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, а второй - за совершение аналогичного преступления.
Правоохранители проверили злоумышленников 

15 мая 2014, 02:42
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