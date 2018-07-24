В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии следствия, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет находились в гаражах, когда на них обрушилось бетонное потолочное перекрытие.11-летний мальчик погиб на месте, а троих его друзей доставили в больницу с различными повреждениями.
- Расследование продолжается, устанавливается собственник гаражей, - сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.
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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
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24 июля 2018, 12:57
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23 июля 2018, 01:20
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Женщина попалась на полумиллионном мошенничестве в Самарской области
Прокуратура Красноярского района области возбудила уголовное дело на сотрудницу кредитной организации. По версии следствия, злоумышленница присвоила и растратила 493 тысячи рублей. Таким образом, она причинила организации материальный ущерб в крупном размере.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
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27 июня 2018, 11:22
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Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре
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22 июня 2018, 11:39