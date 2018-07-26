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Видео: полицейские сняли с перил моста на Ракитовском шоссе парня из Самары
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26 июля 2018, 12:32
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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске
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26 июля 2018, 11:47
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Поездного вора поймали в Сызрани
В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах …
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26 июля 2018, 10:43
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В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт
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26 июля 2018, 08:59
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Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.
В региональном управлении …
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26 июля 2018, 08:05
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Клещи покусали более 4000 жителей Самарской области
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25 июля 2018, 03:06
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В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул
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25 июля 2018, 02:06
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Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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25 июля 2018, 12:16
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Двух пропавших подростков ищут в Самаре
В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова.
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
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25 июля 2018, 11:11
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04
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Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили
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24 июля 2018, 07:05
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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57