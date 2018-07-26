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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Видео: полицейские сняли с перил моста на Ракитовском шоссе парня из Самары

Видео: полицейские сняли с перил моста на Ракитовском шоссе парня из Самары

Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и Магистральной в областной столице, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин 
26 июля 2018, 12:32
Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

В Чапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев. Их обвиняют в незаконном выращивании конопли. По версии следствия, фигуранты дела — родные братья 49 и 46 лет из Чапаевска посеяли коноплю на своем придомовом участке, чтобы затем получить 
26 июля 2018, 11:47
Поездного вора поймали в Сызрани

Поездного вора поймали в Сызрани

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах 
26 июля 2018, 10:43
В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт

В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт

В среду, 25 июля, на проезжей части улицы Тургенева в районе станции Кашпир в Сызрани образовался огромный провал. По мнению очевидцев, дорожное покрытие могло провалиться под перевозившим строительный мусор тяжеловесным КАМАЗом. На этой улице разбирают предназначенный под снос дом и 
26 июля 2018, 08:59
Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.

В региональном управлении 
26 июля 2018, 08:05
Клещи покусали более 4000 жителей Самарской области

Клещи покусали более 4000 жителей Самарской области

4387 жителей Самарской области обратились в больницы из-за нападения клещей. Причем, 1276 пострадавших — это дети в возрасте до 17 лет. По словам специалистов регионального Роспотребнадзора, сейчас количество обращений в медицинские организации по этому поводу не превышает средних показателей для 
25 июля 2018, 03:06
В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул

В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул

В воскресенье, 22 июля, в губернской столице случилось ЧП: на Волге недалеко от пляжа в районе насосно-фильтровальной станции на улице Советской Армии утонул мужчина. По информации осведомленного источника, погибший катался на гидроцикле и выехал в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то 
25 июля 2018, 02:06
Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Стали известны подробности расследования резонансного убийства семилетней девочки в Самаре. Сейчас подозреваемый уже задержан. Им оказался 23-летний парень, проживавший по соседству с погибшей. Он признался, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал ее тело на стадионе.

Напомним, что 
25 июля 2018, 12:16
Двух пропавших подростков ищут в Самаре

Двух пропавших подростков ищут в Самаре

В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова. 
 
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
 
Приметы Олеси: среднее 
25 июля 2018, 11:11
В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сейчас в уголовном деле об убийстве семилетней девочки в Самаре пока нет подозреваемых. По словам источника, сначала в расправе над ребенком подозревали 64-летнего сожителя ее матери, но во время расследования эта версия не подтвердилась, мужчину отпустили. Кстати, оказалось, что он 
24 июля 2018, 07:05
Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. 
 
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный 
24 июля 2018, 12:57
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