Сейчас в уголовном деле об убийстве семилетней девочки в Самаре пока нет подозреваемых. По словам источника, сначала в расправе над ребенком подозревали 64-летнего сожителя ее матери, но во время расследования эта версия не подтвердилась, мужчину отпустили. Кстати, оказалось, что он …