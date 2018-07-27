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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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За первые полгода 2018 в Самарской области появились на свет 16 тысяч 74 малыша. Анализ данных показывает, что чаще рождаются мальчики, чем девочки (50,9 и 49,1 % соответственно). В 212 семьях в регионе родились близнецы. Специалисты зарегистрировали 209 двоен, из 
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

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- Мы гуляем здесь 
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Самыми популярными именами для мальчиков стали 
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Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца

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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

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Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

В среду, 25 июля, произошла авария в районе «Русского рынка» в Сызрани. Около двенадцати часов дня 27-летняя девушка за рулем иномарки KIA сбила пешехода около дома № 26 по Ульяновскому шоссе. Пострадавшая - 92-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном 
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В среду днем, 25 июля, в центре Сызрани на перекрестке улицы Советской и Некрасовского переулка произошла авария. Фура Scania поворачивала и поцарапала автомобиль Chevrolet Niva. По всей видимости, водитель большегруза не рассчитал траекторию маневра и повредил прицепом внедорожник. Грузовик с 
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
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