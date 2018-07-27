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В 212 семьях в Самарской области родились близнецы
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27 июля 2018, 12:34
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
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27 июля 2018, 09:52
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Самые экзотические имена, которые самарцы давали своим детям
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27 июля 2018, 09:25
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Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца
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26 июля 2018, 04:10
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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре
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26 июля 2018, 02:45
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Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани
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26 июля 2018, 02:33
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В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»
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26 июля 2018, 09:59
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04