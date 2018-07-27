Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти В четверг вечером, 26 июля, в Тольятти на улице 40 лет Победы напротив 17 квартала столкнулись две «Лады Гранты». Оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону Южного шоссе. Красный седан остановился на светофоре, и в этот момент в него …