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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

За первые полгода 2018 в Самарской области появились на свет 16 074 малыша. Анализ данных показывает, что чаще рождаются мальчики, чем девочки (50,9 и 49,1 % соответственно). В 212 семьях в регионе родились близнецы. Специалисты зарегистрировали 209 двоен, из которых 
27 июля 2018, 12:34
Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти

Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти

В четверг вечером, 26 июля, в Тольятти на улице 40 лет Победы напротив 17 квартала столкнулись две «Лады Гранты». Оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону Южного шоссе. Красный седан остановился на светофоре, и в этот момент в него 
27 июля 2018, 11:19
Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

Около детского сада в Сызрани появился опасный провал

В четверг, 26 июля, жители Сызрани обратили внимание на разрушение асфальта около канализационного колодца на проспекте 50 лет Октября. Проблема в том, что совсем рядом с опасным участком находятся детский сад № 17 и школа № 10.
 
- Мы гуляем здесь 
27 июля 2018, 09:52
В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос

В управлении ЗАГС Самарской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые самарцы дали своим новорожденным детям в 2017 году. Всего за год в регионе родилось почти 35 тысяч детей. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек, отметили 

25 января 2018, 02:34
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

В скором времени у россиян может появиться возможность проводить регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на депутатов Госдумы.
Как поясняют специалисты, в настоящее время выездную регистрацию брака можно совершать лишь жителям российской столицы. В прочих 

2 октября 2017, 11:14
Московский ЗАГС начал принимать заявки на бракосочетание в зоопарке

Московский ЗАГС начал принимать заявки на бракосочетание в зоопарке

В ближайшее время влюбленные пары получат возможность сочетаться браком в столичном зоопарке. Московское управление ЗАГС уже принимает заявления о проведении торжественной церемонии на территории этого объекта.
Как сообщается, торжество можно будет провести в так называемом Доме Клюева. Речь идет об 

11 августа 2017, 05:21
У самарцев родилась Мальвина

У самарцев родилась Мальвина

В Самаре обновили топы самых популярных и самых редких имен, которые жители региона дали своим детям.

По итогам первой половины 2017 года самыми популярными именами в Самарской области стали Артем и София, сообщает региональное управление ЗАГС. Имя Артем родители выбирали 455 

28 июля 2017, 11:26
В Самаре родились сразу две Милалики

В Самаре родились сразу две Милалики

Самарский ЗАГС объявил самые популярные и самые редкие имена, которыми самарцы назвали своих детей в 2016 году. Новые имена для девочек – Ежевика, Белослава, Ясна, двум малышкам дали имя Милалика. Мальчики, получившие уникальные имена – Марс, Рим, Урал, Ермак, двое 

26 января 2017, 03:05
В России может появиться список запрещенных имен

В России может появиться список запрещенных имен

Россиянам могут запретить давать детям «неправильные имена». Закон, запрещающий использовать в этом случае «числительные, символы, ранги, аббревиатуру и ненормативную лексику», поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, родители не всегда хорошо представляют, с какими трудностями, особенно в раннем возрасте, 

26 января 2017, 01:23
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