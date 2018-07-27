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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
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27 июля 2018, 02:52
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В 212 семьях в Самарской области родились близнецы
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27 июля 2018, 12:34
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Три человека пострадали в столкновении двух «Грант» в Тольятти
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27 июля 2018, 11:19
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
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27 июля 2018, 09:52
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В 2017 году в Самарской области родились Россия и Космос
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25 января 2018, 02:34
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Госдума упростила регистрацию брака в интернете
Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
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8 декабря 2017, 02:15
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Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России
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2 октября 2017, 11:14
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Московский ЗАГС начал принимать заявки на бракосочетание в зоопарке
В ближайшее время влюбленные пары получат возможность сочетаться браком в столичном зоопарке. Московское управление ЗАГС уже принимает заявления о проведении торжественной церемонии на территории этого объекта.
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11 августа 2017, 05:21
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У самарцев родилась Мальвина
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28 июля 2017, 11:26
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В Самаре родились сразу две Милалики
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26 января 2017, 03:05
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В России может появиться список запрещенных имен
Россиянам могут запретить давать детям «неправильные имена». Закон, запрещающий использовать в этом случае «числительные, символы, ранги, аббревиатуру и ненормативную лексику», поступил на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутатов, родители не всегда хорошо представляют, с какими трудностями, особенно в раннем возрасте, …
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26 января 2017, 01:23