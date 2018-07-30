Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре. В данный момент стражи порядка проверяют …