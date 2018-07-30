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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

В субботу, 28 июля, на «Итальянском» пляже в Тольятти случилось ЧП. Спасатели, патрулировавшие территорию, увидели мужчину, которому явно требовалась помощь. Он заплыл за буйки и начал тонуть. Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили до берега. Когда на место 
30 июля 2018, 02:35
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований 
30 июля 2018, 09:11

"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул

В воскресенье, 29 июля, в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Его родственники рассказали, что 28 июля он отправился на рыбалку со своим братом. Мужчина решил искупаться в озере и больше его не видели. Родственники ждали возвращения пропавшего 
30 июля 2018, 08:36
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
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