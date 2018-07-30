В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.
В данный момент стражи порядка проверяют все места возможного нахождения детей. Кроме того, специалисты работают с их родственниками и друзьями.
Приметы Алексея: 17-18 лет на вид, рост средний, телосложение среднее, лицо овальное смуглое, широкие прямые брови, глаза карие, нос средний вогнутый, волосы прямые темно-русого цвета. Особых примет не имеет.
Был одет в светло-синие-джинсы, черную футболку, белые кроссовки.
Приметы Ильи: на вид 16 лет, высокого роста, телосложение среднее, лицо бледное европейского типа, голубые глаза, нос большой прямой, волосы прямые светло-русого цвета, коротко стрижен.
Был одет в синие джинсовые шорты, розовую рубашку с коротким рукавом. Ранее неоднократно уходил. Состоит на учете в ПДН ОМВД России по Красноярскому району.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просят сообщить информацию по телефонам: 8(84657)2-13-78 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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