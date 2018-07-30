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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В 

30 июля 2018, 02:14
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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
Двух пропавших подростков ищут в Самаре

Двух пропавших подростков ищут в Самаре

В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова. 
 
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
 
Приметы Олеси: среднее 
25 июля 2018, 11:11
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход

Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.

Всех, кто располагает информацией об 

11 июля 2018, 01:47
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