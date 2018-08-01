Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку … Самарский суд рассмотрел дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в получении взятки. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 мужчина в несколько приемов взял у директора ООО 75 тысяч рублей. Взятка была платой за то, что он не