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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Экс-полицейский из Самары заплатит 300 тысяч рублей за взятку

Самарский суд рассмотрел дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняли в получении взятки. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 мужчина в несколько приемов взял у директора ООО 75 тысяч рублей. Взятка была платой за то, что он не 
1 августа 2018, 10:47
На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

Во вторник, 31 июля, на спуске площади Славы в Самаре пройдут благотворительное мероприятие и творческий концерт. Их организуют участники молодежного форума iВолга 2018. 
 
«Все собранные там средства будут переданы в благотворительный фонд «Детские Домики», а также детям школы-интерната №5 в Тольятти», 
31 июля 2018, 02:11
В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь

В Тольятти ограбили пенсионерку, которая шла в церковь

В полицию поступила информация о разбойном нападении на жительницу Тольятти. Оказалось, что на 65-летнюю женщину, которая в этот момент шла в церковь, набросилась злоумышленница. Видимо, она поджидала потенциальную жертву в кустах. Под давлением угроз она вынудила пенсионерку отдать ей золотые 
31 июля 2018, 01:18
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли во время досмотра у 52-летнего жителя Саратовской области полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится героин массой 12,1 грамма. Мужчина признался, что наркотик он хранил для 

30 июля 2018, 12:47
Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, 
27 июля 2018, 10:40
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