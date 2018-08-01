Полицейским из Исаклинского района рассказали, что в местную больницу поступил 31-летний мужчина - житель села Ключи с раной в животе. Полицейские выехали в дом, откуда в больницу доставили пострадавшего. Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со своей случайной знакомой. Но вскоре в ее жилище заявился брат сожительницы этого мужчины. О том, где находится его зять, он узнал от односельчан. Мужчины поссорились, и 33-летний сельчанин ранил возлюбленного сестры ножом. Во время осмотра дома стражи порядка изъяли его.
Предполагаемого злоумышленника задержали у него дома и доставили в отдел. Ранее мужчина, который воспитывает шестерых детей, проблем с законом не имел. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет за решеткой.
«В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Ведется следствие», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
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