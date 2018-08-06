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Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
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5 августа 2018, 11:36
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28
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В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку
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3 августа 2018, 11:40
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В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры
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1 августа 2018, 09:29
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Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать …
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16 июля 2018, 04:36
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Кнопку вызова похитили вандалы на пляже для инвалидов в Самаре
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12 июля 2018, 11:02
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Иностранцы будут восстанавливать старинные дома в Самаре
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11 июля 2018, 11:07
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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11 июля 2018, 09:00