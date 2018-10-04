В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь … Совсем скоро в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заработает еще один муниципальный детский сад № 4. Он расположен на улице Осетинской, 16а. Со 2 октября учреждение можно добавлять в свое заявление на предоставление места ребенку в «Автоматизированной системе управления