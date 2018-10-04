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Материалы по теме:

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре прикрыли три подпольных казино

В Самаре «накрыли» три игорных заведения, которые работали в жилых домах в Советском и Железнодорожном районах. Когда полицейские при силовой поддержке СОБР «Омега» пришли по указанным адресам с проверкой, оказалось, что информаторы дали верные данные - в заведениях находились игроки 
4 октября 2018, 01:37
В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе 
4 октября 2018, 01:12
В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В среду поздно вечером, 3 октября, пожарные выезжали тушить горящий автомобиль в Самаре. Сигнал о возгорании поступил в 22:59, на место событий отправились семь сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на улице 
4 октября 2018, 12:31
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы

Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.

"Уходите 
4 октября 2018, 09:04
В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

Совсем скоро в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заработает еще один муниципальный детский сад № 4. Он расположен на улице Осетинской, 16а. Со 2 октября учреждение можно добавлять в свое заявление на предоставление места ребенку в «Автоматизированной системе управления 
3 октября 2018, 04:32
В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей

В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей

В Самарской области судебные приставы доставили в отдел алиментщика, который «позабыл», платит ли он своим сыновьям какие-либо деньги на содержание. Между тем, на горе-папаше висел долг в  290 тысяч рублей. В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района в отношении мужчины возбудили 
2 октября 2018, 02:20
В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы

В Самаре дети снова стали ежедневно стоять в почетном карауле на площади Славы, сообщил в Твиттере представитель городской школы №83. "Мы опять на Посту №1! Вахта Памяти у Вечного огня – сильнейшее патриотическое мероприятие для школьников. Дети вернулись под большим 
28 сентября 2018, 07:28
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