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В Самаре прикрыли три подпольных казино
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4 октября 2018, 01:37
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В Самаре может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
В Самаре могут основать научно-образовательный центр мирового уровня. Перспективы этого проекта обсуждались на встрече губернатора Дмитрия Азарова и министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. В частности, в России планируется создать всего 15 подобных центров. Участников проекта, в основе …
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4 октября 2018, 01:12
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В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина
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4 октября 2018, 12:31
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В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер
Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он …
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4 октября 2018, 11:58
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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей
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2 октября 2018, 02:20
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В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы
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28 сентября 2018, 07:28