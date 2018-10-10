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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены

В среду, 10 октября, под Самарой произошла страшная автокатастрофа. В 15:00 битумовоз МАЗ с прицепом ехал по обводной Самары со стороны Кировского моста в направлении Алексеевки. Где-то на 35 километре трассы у большегруза разорвало переднее левое колесо, он оказался на 
10 октября 2018, 08:06
В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, 
10 октября 2018, 07:50
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город 
10 октября 2018, 07:38
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема 
5 октября 2018, 08:47
В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки

Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу 
5 октября 2018, 08:37
В блогах:

В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в "Фейсбуке", как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда, - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31

"Распил бабла?": В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички

Самарец Владислав Харчев рассказал в ФБ, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.

"В чем же смысл такого расточительства? 
4 октября 2018, 08:58
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