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Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены
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10 октября 2018, 08:06
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В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи
Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, …
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10 октября 2018, 07:50
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В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка
Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город …
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10 октября 2018, 07:38
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В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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10 октября 2018, 05:29
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В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха
Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема …
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5 октября 2018, 08:47
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В блогах: самарские тюремщики учились подавлять массовые беспорядки
Блогер Нина Дюкова побывала в исправительной колонии № 16. Там УФСИН России по Самарской области провело учение по подавлению массовых беспорядков. Наряду с сотрудниками уголовно-исполнительной системы к решению учебно-боевых задач привлекались представители полиции и Росгвардии. Силовики успешно решили задачу …
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5 октября 2018, 08:37
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В блогах: "А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"
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5 октября 2018, 08:31
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"Распил бабла?": В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички
Самарец Владислав Харчев рассказал в ФБ, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.
"В чем же смысл такого расточительства? …
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4 октября 2018, 08:58