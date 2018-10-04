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В блогах: в 46-й школе Тольятти выталкивают родителей из школы
Резонансное видео выложили в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". В 46-ю школу города не пускают родителей. Крепкая тетенька-охранник не церемонясь вытолкнула маму ребенка, которая решила свое чадо просто навестить. В помещении - отборный мат, вокруг - много школьников.
"Уходите …
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4 октября 2018, 09:04
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В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом
Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. …
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4 октября 2018, 08:52
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В Самарской области пересчитают пользователей интернета
В Самарской области посчитают пользователей интернета, необычный опрос пообещал провести Самарастат.
"В октябре и ноябре в России пройдет выборочное наблюдение, - говорится в сообщении ведомства. - Экспертам предстоит установить, насколько граждане владеют современными технологиями. Все данные необходимы только для …
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4 октября 2018, 08:32
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Екатерина Пузикова подала апелляцию на решение суда о размере компенсации
Екатерина Пузикова, вдова отравленного банкира Дмитрия Пузикова, подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, частично удовлетворившего ее иск к правоохранительным органам. В августе Фемида обязала Минфин России выплатить женщине 1 млн 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, который был …
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4 октября 2018, 08:21
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В блогах: а может, повторим "Октоберфест" в Самаре?
"В Мюнхене открылся "Октоберфест". И на праздник пивного безумия поехало и несколько десятков человек из Самарской области. Пожелаем им сильной печени", - пишет в Фейсбуке самарец Вадим Афанасьев. Автор предлагает самарскому пивзаводу: "А почему ему не проводить подобный ивент? …
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28 сентября 2018, 10:15
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В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома
В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны …
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27 сентября 2018, 07:56
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46