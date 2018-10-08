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Глава Минобра Самарской области Владимир Пылев уходит со своего поста
В понедельник, 8 октября, стало известно, что врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев оставляет свой пост. Он уже «очень тепло» попрощался с коллективом ведомства. Кто станет его преемником, еще не известно, пишет «Волга Ньюс».
Пока …
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8 октября 2018, 09:13
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В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток
Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.
По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались …
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8 октября 2018, 05:43
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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине
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8 октября 2018, 04:42
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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Российские консервы подменили
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25 сентября 2018, 11:30
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В Тольятти эксперты проверили радиационный фон на бывшем заводе «Фосфор»
В Тольятти специалисты изучили радиационный фон у бывшего завода «Фосфор». Напомним, что ранее в прессе прошла информация, что здание бывшего цеха № 81 на заброшенном заводе фонит. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области провело внеплановую проверку …
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25 сентября 2018, 08:51
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Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»
Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический …
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23 сентября 2018, 10:15
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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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Стало известно, почему завыли сирены в Самаре
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13 июля 2018, 02:47
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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
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13 июня 2018, 01:58
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В США в крупном хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель
В Хэнфордском комплексе, который считается крупнейшим в Соединенных Штатах хранилищем радиоактивных материалов, сложилось чрезвычайное положение по причине обрушения тоннеля и возникшей угрозы утечки. Об этом рассказывают американские СМИ.
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10 мая 2017, 11:34
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В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию
Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
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27 декабря 2016, 09:20
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Российские учёные открыли наночастицы, защищающие организм от радиации
Российские ученые заявили об открытии наночастиц, которые могут защитить организм лабораторных грызунов от смертельной дозы радиации. Как говорит представитель РАН Антон Попов, состоящие из оксида церия (СеО2) частицы, могут влиять на отдельные процессы, связанные с восстановлением ДНК клетки.
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8 ноября 2016, 05:32
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На ликвидацию накопленного экологического ущерба в Самарской области потратят 3,7 млрд рублей
В Самаре на заседании регионального правительства 29 ноября утвердили госпрограмму «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области». Она рассчитана на период с 2014 по 2019 годы.
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29 ноября 2013, 02:54