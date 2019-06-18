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Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу
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18 июня 2019, 01:57
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом
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18 июня 2019, 08:27
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Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб
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17 июня 2019, 10:16
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В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами
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17 июня 2019, 04:48
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В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток
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17 июня 2019, 03:24
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В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП
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17 июня 2019, 12:51
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Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию
В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника …
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14 июня 2019, 05:48
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