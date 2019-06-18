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Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Стадо баранов перекрыло дорогу, чтобы спасти раненую овцу

Курьезный случай произошел на днях в китайском городе Аксу. Там на одной из местных дорог под колесами автомобиля оказалась овца. Животное выжило, но получило травмы и не смогло самостоятельно покинуть проезжую часть. В итоге на защиту овцы «встали» ее собратья 
18 июня 2019, 01:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В Самарской области погиб водитель легковушки, которая столкнулась с деревом

В понедельник, 17 июня, произошла смертельная авария в Шенталинском районе. В 19:30 легковой автомобиль столкнулся с деревом. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, скончался 36-летний водитель. Сейчас ведется проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
 
18 июня 2019, 08:27
Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

В понедельник, 17 июня, на 988 километре трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти произошла трагедия. «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в машину сопровождения дорожных служб -  полуприцеп. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель 
17 июня 2019, 10:16
В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В понедельник, 17 июня, на 3 километре самарской обводной дороги в Волжском районе случилось три ДТП. По информации регионального ГУ МВД России, в 07:40 столкнулись три иномарки - Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Затем сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали еще 
17 июня 2019, 04:48
В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошла авария с двумя мотоциклами. Днем, в 15:05 33-летняя женщина, на которой был застегнутый мотошлем и защитная экипировка, ехала на своем мотоцикле по трассе М-5 «Урал» со стороны Жигулевска. Она направлялась в Сызрань, 
17 июня 2019, 03:24
В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В воскресенье, 16 июня, в 14:00 21-летний водитель иномарки Lifan ехал в поселке Зубчаниновка по улице Краснопресненской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и его легковушка столкнулась с иномаркой Kia Rio, которая 
17 июня 2019, 12:51
Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника 
14 июня 2019, 05:48
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