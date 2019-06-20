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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
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20 июня 2019, 12:37
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В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах
В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия …
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20 июня 2019, 12:25
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина
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13 июня 2019, 06:55
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В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской
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3 июня 2019, 12:47
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В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок
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28 мая 2019, 05:03
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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