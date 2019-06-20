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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В блогах: осторожно, град!

В блогах: осторожно, град!

В  сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях 
поделились фото, снятыми в Елховском районе, там размер самих градин заметно 
20 июня 2019, 12:37
В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия 
20 июня 2019, 12:25
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

В ночь с 12 на 13 июня на территории ТРК «Гудок» произошел инцидент. Со второго этажа паркинга упал легковой автомобиль. По последним данным, пострадавших в результате происшествия нет. Водитель в момент аварии был пьян. ГУ МВД России по Самарской области 
13 июня 2019, 06:55
В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не 
3 июня 2019, 12:47
В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

27 мая в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 31-летняя женщина на «Киа Рио» ехала по улице Солнечной в сторону 6-й просеки. Автоледи не выдержала безопасную дистанцию до едущей впереди машины. В итоге иномарка «догнала» «Тойота Ленд Крузер 

28 мая 2019, 05:03
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
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