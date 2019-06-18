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Материалы по теме:

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в Крутых Ключах передадут на баланс города

Часть объектов в микрорайоне Крутые Ключи, где проживают 70 тысяч человек, планируют передать на баланс Самары. Речь идет о трех улицах. По словам руководителя департамента управления имуществом Андрея Белоклокова, чтобы принять на баланс муниципалитета дороги, ливневки, объекты освещения, коммуникации, нужно, 
18 июня 2019, 11:33
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти стартовал судебный процесс по нашумевшему делу «маньяка с ножом». На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Государственное обвинение по 
17 июня 2019, 01:38
Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, 

17 июня 2019, 11:41
По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился 
14 июня 2019, 06:20
71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет

71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет

Перед судом в Чапаевске предстала 71-летняя местная жительница. Ее подозревали в незаконном сбыте и покушении на продажу наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2017 и январе 2018 пенсионерка дважды продала наркотическое вещество - героин массой 0,40 
14 июня 2019, 08:44
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре

В Самаре все-таки снесут рынок на Авроре

В Самаре в ближайшее время все же снесут скандально известный рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. К этому готовится служба судебных приставов. Ведомство решение суда уже получило, сейчас ищут подрядную организацию, которая вывезет киоски. Приставы пообещали назвать точную дату 
10 июня 2019, 09:23
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
10 июня 2019, 08:49
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
В России могут отменить советские ГОСТы

В России могут отменить советские ГОСТы

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство 

3 июня 2019, 03:28
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». 
3 июня 2019, 02:27
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