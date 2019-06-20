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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Невролог из Сызрани получит миллион рублей

Врачу из Сызрани - неврологу городской больницы № 2 перечислят один миллион рублей, в том числе налог на доходы физических лиц. Известно, что это единовременное пособие из бюджета городского округа в рамках программы по созданию благоприятных условий медработникам. Имя врача 
20 июня 2019, 09:29
В Кировском районе появится новая дорога

В Кировском районе появится новая дорога

В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее 
20 июня 2019, 08:57
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на вторичное жилье в Самарской области выросли в среднем на 0,71 % или 337 рублей за квадратный метр. Специалисты СОФЖИ проанализировали более 16,5 тыс. предложений о продаже, опубликованные в открытом доступе. Чаще всего ищут покупателей для квартир 
19 июня 2019, 10:16
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды

Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды

В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не 
14 июня 2019, 11:36
В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики 
7 июня 2019, 12:52
Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до 
5 июня 2019, 05:38
Командующий ЦВО проинспектирует военных в Самаре

Командующий ЦВО проинспектирует военных в Самаре

В Самару прибыл командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Он планирует проинспектировать 2-ю Гвардейскую общевойсковую армию. В частности, он заслушает доклад командующего армии о составе, положении соединений и частей объединения, также проверит подготовку полигонов, вооружения и военной техники. 
22 мая 2019, 04:36
9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт

9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт

Во время Парада Победы на площади Куйбышева 9 мая Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт. Как сообщает пресс-служба ЦВО, музыкальные номера будут сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями военнослужащих. В состав сводного оркестра вошли коллективы из Самарской, Оренбургской областей и представители 
30 апреля 2019, 08:58
В самарской военной части недосчитались 11 тысяч пайков на 7 млн рублей

В самарской военной части недосчитались 11 тысяч пайков на 7 млн рублей

Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания. Стоимость пайков составляет 7 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России. По информации надзорного ведомства, начальник продовольственной и вещевой службы воинской части с 2016 
10 апреля 2019, 03:09
В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих

В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения 
8 апреля 2019, 05:29
ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ

ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ

Самарский государственный технический университет выполнит ряд работ в интересах ВМФ России. Предварительная договоренность об этом была достигнута на закрытой конференции ведомства в Санкт-Петербургской Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Делегаты от опорного самарского вуза представили свою работу на заседании секции «Развитие 
8 декабря 2017, 05:02
СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной

Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
Система, разработанная на базе Linux, называется «ОСь». Заявка на ее включение в реестр отечественного ПО была подана 

17 апреля 2017, 11:02
Самарские официанты и буфетчики получат денежную надбавку за работу с гостайной

Самарские официанты и буфетчики получат денежную надбавку за работу с гостайной

Сотрудники четырех государственных казенных учреждений Самарской области с мая начнут получать денежную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Соответствующее постановление регионального кабинета министров включает в область секретности работу в службах эксплуатации зданий и сооружений, общественного питания, транспортного обеспечения 
23 апреля 2015, 01:33
Спецпочта

Спецпочта

Правительство разрабатывает систему, которая позволит отправлять юридически значимые уведомления от госорганов гражданам в электронном виде через «Почту России», сообщают «Ведомости». Гражданин сможет сам выбирать, как он хочет получать документы: в электронном или бумажном виде. Электронные документы доставят на его официальный 

7 февраля 2014, 11:50
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