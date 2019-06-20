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Невролог из Сызрани получит миллион рублей
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20 июня 2019, 09:29
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В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
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20 июня 2019, 08:57
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды
В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не …
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14 июня 2019, 11:36
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В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку
Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики …
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7 июня 2019, 12:52
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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
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5 июня 2019, 05:38
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Командующий ЦВО проинспектирует военных в Самаре
В Самару прибыл командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. Он планирует проинспектировать 2-ю Гвардейскую общевойсковую армию. В частности, он заслушает доклад командующего армии о составе, положении соединений и частей объединения, также проверит подготовку полигонов, вооружения и военной техники. …
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22 мая 2019, 04:36
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9 мая в Самаре военные впервые исполнят плац-концерт
Во время Парада Победы на площади Куйбышева 9 мая Сводный оркестр Самарского гарнизона впервые исполнит плац-концерт. Как сообщает пресс-служба ЦВО, музыкальные номера будут сопровождаться хореографическими элементами, перестроениями военнослужащих. В состав сводного оркестра вошли коллективы из Самарской, Оренбургской областей и представители …
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30 апреля 2019, 08:58
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В самарской военной части недосчитались 11 тысяч пайков на 7 млн рублей
Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания. Стоимость пайков составляет 7 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России. По информации надзорного ведомства, начальник продовольственной и вещевой службы воинской части с 2016 …
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10 апреля 2019, 03:09
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В Самарской области подняли по тревоге 1500 военнослужащих
В понедельник, 8 апреля, бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) была поднята по тревоге в Самарской области - стартовала масштабная проверка готовности военных к выполнению боевых задач. В учениях задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения …
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8 апреля 2019, 05:29
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ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ
Самарский государственный технический университет выполнит ряд работ в интересах ВМФ России. Предварительная договоренность об этом была достигнута на закрытой конференции ведомства в Санкт-Петербургской Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Делегаты от опорного самарского вуза представили свою работу на заседании секции «Развитие …
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8 декабря 2017, 05:02
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СМИ рассказали о создании ОС для работы с гостайной
Дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) создала операционную систему для работы с информацией, являющейся государственной тайной. Об этом рассказывают «Известия».
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17 апреля 2017, 11:02
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Самарские официанты и буфетчики получат денежную надбавку за работу с гостайной
Сотрудники четырех государственных казенных учреждений Самарской области с мая начнут получать денежную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Соответствующее постановление регионального кабинета министров включает в область секретности работу в службах эксплуатации зданий и сооружений, общественного питания, транспортного обеспечения …
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23 апреля 2015, 01:33
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Спецпочта
Правительство разрабатывает систему, которая позволит отправлять юридически значимые уведомления от госорганов гражданам в электронном виде через «Почту России», сообщают «Ведомости». Гражданин сможет сам выбирать, как он хочет получать документы: в электронном или бумажном виде. Электронные документы доставят на его официальный …
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7 февраля 2014, 11:50
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