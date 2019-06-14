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Материалы по теме:

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

В Самаре ресторан заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку

Почти два миллиона рублей должны выплатить владельцы одного из ресторанов на улице Алма-Атинской в Самаре. Место отдыха было самовольно подключено к централизованным сетям водоотведения, сообщили в «РКС-Самара». Самовольную врезку в канализацию нашли еще два года назад, летом 2017 года. Коммунальщики 
7 июня 2019, 12:52
Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам 
6 июня 2019, 09:53
Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

Специалисты повторно проверили береговую полосу Волги от поселка Гранный до Волжского. По словам министра строительства Евгения Чудаева, во время рейда нашли ряд строящихся зданий. Например, на правой стороне Волги в пределах нацпарка «Самарская Лука» на базах отдыха возводятся жилые дома 
6 июня 2019, 11:47
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до 
5 июня 2019, 05:38
В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором

В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором

В Тольятти специалисты провели проверку по обращению местного жителя. Этот человек рассказал о сбросе строительных отходов в акваторию Волги в районе базы отдыха «Новая волна» на Комсомольском шоссе. Как информирует пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области, 31 мая 
5 июня 2019, 12:11
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С понедельника, 22 апреля, коммунальщики начнут выдавать разрешения на пользование временным водопроводом для полива огородов и садов. Сам же поливной сезон стартует в Самаре с 1 мая и продлится до 31 августа. Всем, кто пользуется летним водопроводом, нужно получить разрешение. 
15 апреля 2019, 01:56
В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных 
2 апреля 2019, 03:54
В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Самарской области заключат брак 35 пар. Все регистрации пройдут под девизом «Место для счастья – здесь, время для счастья – вся жизнь!», сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области. Интересно, что молодожены из 
14 февраля 2019, 12:37
В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В «день трех восьмерок» в Самаре побит рекорд по количеству свадеб

В красивую дату, «день трех восьмерок» - 18.08.2018 в Самарской области наблюдался настоящий свадебный бум. В регионе поженились более 600 пар, а в самарском Дворце бракосочетания на Молодогвардейской был поставлен рекорд по количеству пар, заключивших союз в этот день. В 
20 августа 2018, 11:37
Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»

Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»

Во вторник, 17 июля, самарский СПИД-центр откроет мобильную лабораторию во дворце бракосочетаний «Теремок» на улице Молодогвардейской, 238. Во время акции «Знать о ВИЧ - значит жить!» всем парам, которые придут подавать заявление на регистрацию брака, предложат провериться на месте. Они 
16 июля 2018, 11:37
В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
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