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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Тольяттинский

Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным

Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию 
6 июня 2019, 08:22
77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

Среда, 5 июня, выдалась урожайной на дорожные аварии в Тольятти. Сначала автоледи на иномарке Nissan Juke сбила 15-летнего велосипедиста, когда двигалась по жилой зоне вдоль дома № 21 по улице Льва Толстого. В этот момент парень пересекал проезжую часть. Он 
6 июня 2019, 05:10
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что 
6 июня 2019, 04:42
Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

В Самаре завершается подготовка городских пляжей к новому сезону. Его старт собираются дать15 июня. С территорий мест отдыха вывезли послепаводковый мусор - всего 195 кубометров, водолазы очистили дно от опасных предметов. Как сообщили в горадминистрации областной столицы, на пляжи завезли 
6 июня 2019, 04:27
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ

Весь политико-экономический бомонд России и мира ближайшие 2-3 дня проведет в Санкт-Петербурге, где в среду стартовал Международный экономический форум, который проводится с 1997 года. В городе на Неве собрались 12000 представителей власти и бизнеса из 140 стран. Делегацию Самарской области 

6 июня 2019, 01:45
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

Специалисты повторно проверили береговую полосу Волги от поселка Гранный до Волжского. По словам министра строительства Евгения Чудаева, во время рейда нашли ряд строящихся зданий. Например, на правой стороне Волги в пределах нацпарка «Самарская Лука» на базах отдыха возводятся жилые дома 
6 июня 2019, 11:47
Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента. По мнению аналитиков, такой результат обусловлен повышением мировых цен на нефть, увеличением прибыли от экспорта, а также реализацией нескольких 
5 июня 2019, 11:11
Самара сможет догнать Москву только через сотню лет

Самара сможет догнать Москву только через сотню лет

Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. 

27 мая 2019, 06:26
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С понедельника, 22 апреля, коммунальщики начнут выдавать разрешения на пользование временным водопроводом для полива огородов и садов. Сам же поливной сезон стартует в Самаре с 1 мая и продлится до 31 августа. Всем, кто пользуется летним водопроводом, нужно получить разрешение. 
15 апреля 2019, 01:56
В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных 
2 апреля 2019, 03:54
В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века

В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
 
Документальные 
27 марта 2019, 09:54
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары

5-звездочная гостиница в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской строится на площади почти 6,5 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен 191 номер от «Стандарта» до «Президентского люкса».
 
26 апреля 2017, 04:45
Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года

Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года

Мнение  Россиян о самых значимых событиях в мире изучил ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Более чем две трети граждан РФ отметили выход из состава Евросоюза Великобритании. Второе место в рейтинге досталось президентским выборам в США, войне в Сирии - 

27 января 2017, 01:10
В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»

В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»

23 и 24 сентября в Самарской области пройдет первый международный слет частных инвесторов «Ангелы на Волге», сообщает региональный кабмин. На мероприятие ожидают более 250 бизнесменов из России, США и стран Европы. 
31 августа 2016, 06:08
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.
Отметим, такие объекты есть практически во всех российских городах-миллионниках. Сейчас их 

30 мая 2016, 06:14
Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы

Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы

Инвесторами в строительстве нового моста Саратов - Энгельс могут стать несколько компаний, в том числе фирма из КНР. Как отмечают региональные СМИ со ссылкой на минтранс Саратовской области, работы по новому мосту начаты еще год назад, существует рабочая группа. Прошел 
5 февраля 2016, 03:57
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