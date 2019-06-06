Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы Инвесторами в строительстве нового моста Саратов - Энгельс могут стать несколько компаний, в том числе фирма из КНР. Как отмечают региональные СМИ со ссылкой на минтранс Саратовской области, работы по новому мосту начаты еще год назад, существует рабочая группа. Прошел …