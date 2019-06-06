|
Тольяттинский "АВТОВАЗ" стал непубличным
Как слышится, так и пишется, но теперь все заглавными буквами. "АВТОВАЗ" официально изменил свой статус с публичного на непубличный. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей зарегистрировал своё новое наименование: Акционерное общество "АВТОВАЗ", исключив из прежнего указание на публичность. Это освобождает компанию …
|
6 июня 2019, 08:22
|
77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
|
6 июня 2019, 05:10
|
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
|
6 июня 2019, 04:42
|
Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня
|
6 июня 2019, 04:27
|
Дмитрий Азаров возглавил самарскую делегацию на ПМЭФ
|
6 июня 2019, 01:45
|
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
|
6 июня 2019, 11:47
|
Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом
|
5 июня 2019, 11:11
|
Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
|
27 мая 2019, 06:26
|
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон
|
15 апреля 2019, 01:56
|
В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов
На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных …
|
2 апреля 2019, 03:54
|
В самарском архиве открылась уникальная выставка патентов XX века
В Самаре открылся восьмой ежегодный историко-архивный форум «Память о прошлом». В этом году он приурочен к 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях». В столицу 63-го региона съехались изобретатели из ведущих вузов России. Мероприятие поддержала крупнейшая общественная организация «Союзмаш России».
|
27 марта 2019, 09:54
|
Более 3 миллиардов рублей вложат инвесторы в строительство отеля в историческом центре Самары
|
26 апреля 2017, 04:45
|
Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года
|
27 января 2017, 01:10
|
В Самарской области состоится слет инвесторов «Ангелы на Волге»
|
31 августа 2016, 06:08
|
В Самаре ищут инвестора для строительства крематория
|
30 мая 2016, 06:14
|
Проектом нового моста через Волгу в Саратове заинтересовались китайские инвесторы
|
5 февраля 2016, 03:57
Мы Вам перезвоним!