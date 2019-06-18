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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре
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17 июня 2019, 11:41
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Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды
В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не …
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14 июня 2019, 11:36
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов
Монолитное основание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в столице 63-го региона выполнено на 70%. В понедельник, 10 июня, на стройплощадке работает общественная комиссия Самарской области. Проект больше корректироваться не будет. Сдача планируется в 2021 году.
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10 июня 2019, 10:39
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Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам …
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6 июня 2019, 09:53
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В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги
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6 июня 2019, 11:47
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
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3 июня 2019, 09:51
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки
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22 мая 2019, 10:29
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С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон
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15 апреля 2019, 01:56
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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