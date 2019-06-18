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Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

Новые высотки построят в районе железнодорожного вокзала в Самаре

В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, 

17 июня 2019, 11:41
Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды

Тольяттинец за 20 тысяч расписался с девушкой, которую видел всего дважды

В Тольятти сотрудники прокуратуры выявили очередной фиктивный брак. Как сообщили в надзорном ведомстве, 30 января этого года 33-летний мужчина женился на 31-летней гражданке Таджикистана. Брак был заключен во Дворце бракосочетаний Автограда. Но проверка показала, что «семейная» пара никогда вместе не 
14 июня 2019, 11:36
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в 
10 июня 2019, 08:49
Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры

В столице 63-го региона местная жительница задолжала за пользование квартирой 3 млн рублей. Фирма, которая сдала жилье этой даме, обратилась в суд. Квартира площадью 178 квадратных метров располагалась в престижном районе города. Служители Фемиды рассмотрели дело и встали на сторону 
10 июня 2019, 04:12
Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов

Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов

Монолитное основание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в столице 63-го региона выполнено на 70%. В понедельник, 10 июня, на стройплощадке работает общественная комиссия Самарской области. Проект больше корректироваться не будет. Сдача планируется в 2021 году. 

Основная трудность - соблюдение этапов 
10 июня 2019, 10:39
Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

Самарская область подписала соглашение с Национальным конгресс-бюро о развитии событийной индустрии

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума исполняющий обязанности первого вице-губернатора Самарской области — председателя правительства Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев поставили свои подписи под знаковым документом — соглашением о сотрудничестве по вопросам 
6 июня 2019, 09:53
В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

В Самарской области проверят на застройку береговую линию Волги

Специалисты повторно проверили береговую полосу Волги от поселка Гранный до Волжского. По словам министра строительства Евгения Чудаева, во время рейда нашли ряд строящихся зданий. Например, на правой стороне Волги в пределах нацпарка «Самарская Лука» на базах отдыха возводятся жилые дома 
6 июня 2019, 11:47
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья

В столице 63-го региона утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2019 года. Если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года, то цифра не изменилась. Она составила 36 674 рубля. Эта величина необходима для расчета 
3 июня 2019, 09:51
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

Шокирующие кадры: жители столицы 63-го региона записали на видео, как в микрорайоне Крутые Ключи женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках еды. Не секрет, что сетевые магазины отправляют просроченные или испорченные товары на помойки. По словам очевидца, группа, 
22 мая 2019, 10:29
С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С 1 мая в Самаре стартует поливной сезон

С понедельника, 22 апреля, коммунальщики начнут выдавать разрешения на пользование временным водопроводом для полива огородов и садов. Сам же поливной сезон стартует в Самаре с 1 мая и продлится до 31 августа. Всем, кто пользуется летним водопроводом, нужно получить разрешение. 
15 апреля 2019, 01:56
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками 
14 марта 2019, 08:40
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