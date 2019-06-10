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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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«Ашан» пытается получить 3 млрд рублей с собственника ТРК «Московский»
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10 июня 2019, 05:14
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В Самаре мотоциклист погиб в ДТП с Lada Granta
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10 июня 2019, 04:38
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Не уступил дорогу: в Новокуйбышевске столкнулись иномарка и мотоцикл
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10 июня 2019, 03:17
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
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3 июня 2019, 09:51
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Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?
Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо …
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26 апреля 2019, 06:15
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Реновацию хотят провести в масштабах всей страны
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17 апреля 2019, 02:20
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Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов
После 1 июля текущего года региональные власти обяжут обнародовать информацию о том, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия счетов эскроу, заявили в Минстрое России. Перечень проектов жилищного строительства, которые реализуются по старым правилам, власти субъектов должны размещать в …
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8 апреля 2019, 07:46
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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