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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»

В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»

В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2.  Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной 
22 марта 2019, 01:09
В Жигулевске до конца мая ввели карантин

В Жигулевске до конца мая ввели карантин

На всей территории Жигулевска установлен карантин по бешенству. Он продлится два месяца, с 22 марта по 22 мая. В городском округе нашли животное, зараженное вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев. Напомним, что во время карантина на территориях 
22 марта 2019, 12:06
Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

В ближайшие выходные в Самарской области прогнозируют переменчивую погоду - столбик термометра будет колебаться в пределах от -8 до +7, пройдут снег и дождь. В ночные и утренние часы на дорогах 63-го региона гололедица. В ночь на субботу, 23 марта, 
22 марта 2019, 11:45
Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед

Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед

В Самарскую область пришло потепление. По информации Приволжского УГМС, в ближайшую неделю температура воздуха днём поднимется от +1 до +6 градусов. На реках и озерах активно тает лед, так что выходить на него стало небезопасно. И это добавило головной боли 
22 марта 2019, 10:50
Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. 
21 марта 2019, 07:52
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году

На месте строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре стартовал один из важнейших этапов - устройство монолитных конструкций. Напомним, новый спортивный объект возводится на месте устаревшего и снесённого в 2018 году. Общий объем финансирования составит 2,7 млрд рублей. По 
21 марта 2019, 07:21
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья

За 2018 год в ГЖИ по Самарской области поступило 43 тысячи обращений от собственников жилья 63-го региона. Это абсолютный рекорд. А с начала 2019 года - уже 11 тысяч. Из них 7,5 тыс из Самары. Проводятся плановые и внеплановые проверки. 
20 марта 2019, 10:30
Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов

Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов

В областной столице пока не планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс на территории бывшего завода клапанов. Слухи об этом ранее циркулировали в местной прессе. По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, «публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо 
20 марта 2019, 10:04
Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра 
19 марта 2019, 01:40
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Как правильно покупать квартиру в Самаре

Как правильно покупать квартиру в Самаре

Как купить дешёвую квартиру в Самаре и не стать жертвой мошенников?
Эксперты ГородКвадратов.ру рассказали о 5 правилах, которые застрахуют вас при покупке квартиры в Самаре.

Покупка квартиры

Правило 1. 
13 марта 2019, 02:00
Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир

В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, 
12 марта 2019, 02:31
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Ипотечный бум закончен. С начала 2019 года в Самарской области, как и в целом по России, спрос на жилищные займы отходит от рекордных рубежей, достигнутых в 2018-м. Основная причина - рост ипотечных ставок. Они ощутимо влияют на спрос на рынке 
7 марта 2019, 09:45
В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку

По подсчетам специалистов, до 80 % квартир в новостройках в Самарской области продается в ипотеку. При этом, если 2018 год поставил рекорд по объему таких сделок, то за первые месяцы 2019 года наблюдается существенный спад. Причина - высокие ипотечные ставки 

7 марта 2019, 01:20
Застройщикам нарисовали план

Застройщикам нарисовали план

План по объемам строительства в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году власти поставили перед девелоперами задачу ввести в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в 2024 эта цифра должна вырасти до 2 млн 700 тысяч. А 
1 марта 2019, 05:07
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