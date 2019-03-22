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В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»
В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2. Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной …
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22 марта 2019, 01:09
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В Жигулевске до конца мая ввели карантин
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22 марта 2019, 12:06
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Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь
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22 марта 2019, 11:45
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Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед
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22 марта 2019, 10:50
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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
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21 марта 2019, 07:21
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Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской
На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству …
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21 марта 2019, 12:21
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Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья
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20 марта 2019, 10:30
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Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов
В областной столице пока не планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс на территории бывшего завода клапанов. Слухи об этом ранее циркулировали в местной прессе. По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, «публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо …
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20 марта 2019, 10:04
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Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
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19 марта 2019, 01:40
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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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Как правильно покупать квартиру в Самаре
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13 марта 2019, 02:00
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Эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости квартир
В 2019 году эксперты ожидают бум оспаривания размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости. Такова оценка старшего партнёра адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова. Напомним, последний раз ее пересмотр происходил в 2013 году. Между тем сейчас средний размер кадастровой стоимости в Самарской области, …
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12 марта 2019, 02:31
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?
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7 марта 2019, 09:45
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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Застройщикам нарисовали план
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1 марта 2019, 05:07
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