11
08
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной

В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.

Напомним, что общественный транспорт изменил 
3 июня 2019, 10:57
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

В Самаре начались работы по замене теплотрассы на улице Ташкентской. В связи с этим заехать на территорию Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина привычным путем можно не везде. В зону работ попали два контрольно-пропускных пункта - в педиатрический и 
3 июня 2019, 10:11
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
Сколько стоят однокомнатные квартиры в Самаре на любой вкус

Сколько стоят однокомнатные квартиры в Самаре на любой вкус

 
Предложений на рынке жилья много. Но самый «ходовой товар» в Самаре – однокомнатные квартиры, этих предложений более 19 000. ГородКвадратов.ру предлагает подборку интересных вариантов.
 
Самая дорогая квартира
Это однокомнатная квартира площадью 41,9 кв. м, расположенная на 8 
17 мая 2019, 02:29
Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?

Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо 
26 апреля 2019, 06:15
Реновацию хотят провести в масштабах всей страны

Реновацию хотят провести в масштабах всей страны

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России. Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящее время опыт проведения реновации имеется только в Москве. Его следует учитывать, однако нельзя без поправок перенести на другие субъекты. Во-первых, потому, 

17 апреля 2019, 02:20
Нет инфраструктуры - нет и жилья! В Самарском регионе предлагают ужесточить требования для застройщиков

Нет инфраструктуры - нет и жилья! В Самарском регионе предлагают ужесточить требования для застройщиков

Запретить строительство жилых микрорайонов без сопутствующей инфраструктуры. С таким предложением к депутатам Самарской губернской думы обратилась Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Она представила парламентариям свой ежегодный доклад, где отметила, что право на жилище – в «пятёрке» наиболее 
15 апреля 2019, 08:40
В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

Стоимость одного свидания для пары в российской столице составит порядка $76,8 (или 4500 рублей по сегодняшнему курсу). Об этом говорят результаты исследования Deutsche Bank, который каждый год составляет так называемый «Индекс свидания».
Подсчет ведется исходя из стоимости проезда на такси, 

5 мая 2017, 03:34
Эксперты сопоставили стоимость среднестатистических самарских квартир и иномарок

Эксперты сопоставили стоимость среднестатистических самарских квартир и иномарок

Аналитики  одного из самарских порталов по выбору недвижимости сопоставили стоимость иномарок и среднестатистических квартир. Оказалось, что Mercedes-Benz GL-Class 2015 года выпуска по своей цене в 5 миллионов рублей эквивалентен квартире в Самарском или Ленинском районе.
LandRoverRangeRoverSport 14-го года стоит около 

23 августа 2016, 02:01
Сиали известны ориентировочные цены iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro

Сиали известны ориентировочные цены iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro

В компании Apple рассказали о готовности начать выпуск новой линейки iPhone осенью 2016 года. В Сети появилась информация о ценовой политике на ряд новинок.
Производитель намерен пустить на рынок iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro. Так, по 

24 июня 2016, 12:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх