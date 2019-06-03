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В Самаре трамваи снова ходят по улице Ново-Вокзальной
В понедельник, 3 июня, в Самаре возобновилось движение трамваев № 7 и 19 на улице Ново-Вокзальной. Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары, движение трамваев по этой улице восстановлено, пассажиров приглашают на борт.
Напомним, что общественный транспорт изменил …
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3 июня 2019, 10:57
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
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3 июня 2019, 10:11
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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Сколько стоят однокомнатные квартиры в Самаре на любой вкус
Предложений на рынке жилья много. Но самый «ходовой товар» в Самаре – однокомнатные квартиры, этих предложений более 19 000. ГородКвадратов.ру предлагает подборку интересных вариантов.
Самая дорогая квартира
Это однокомнатная квартира площадью 41,9 кв. м, расположенная на 8 …
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17 мая 2019, 02:29
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Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?
Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо …
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26 апреля 2019, 06:15
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Реновацию хотят провести в масштабах всей страны
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17 апреля 2019, 02:20
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Нет инфраструктуры - нет и жилья! В Самарском регионе предлагают ужесточить требования для застройщиков
Запретить строительство жилых микрорайонов без сопутствующей инфраструктуры. С таким предложением к депутатам Самарской губернской думы обратилась Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова. Она представила парламентариям свой ежегодный доклад, где отметила, что право на жилище – в «пятёрке» наиболее …
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15 апреля 2019, 08:40
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В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве
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5 мая 2017, 03:34
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Эксперты сопоставили стоимость среднестатистических самарских квартир и иномарок
Аналитики одного из самарских порталов по выбору недвижимости сопоставили стоимость иномарок и среднестатистических квартир. Оказалось, что Mercedes-Benz GL-Class 2015 года выпуска по своей цене в 5 миллионов рублей эквивалентен квартире в Самарском или Ленинском районе.
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23 августа 2016, 02:01
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Сиали известны ориентировочные цены iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro
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24 июня 2016, 12:07
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