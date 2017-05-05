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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

Российских заключенных будут отпускать на свидания?

В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.

Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для 

21 апреля 2017, 03:16
Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.
В тройку 

21 марта 2017, 02:25
Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей

Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей

С 1 января 2017 года на 4 процента подорожают билеты в плацкартных и общих вагонах поездов российской железной дороги. Такой уровень индексации утвердило правление ФАС. Теперь стоимость плацкарта из Самары до Москвы станет дороже примерно на 60 рублей. Сейчас в 

2 декабря 2016, 12:01
В центре Москвы обнаружен клад из товарных пломб XIX века

В центре Москвы обнаружен клад из товарных пломб XIX века

В центре Москвы, на Софийской набережной, ученые-археологи обнаружили клад из 196 свинцовых пломб, предположительно, времен Отечественной войны 1812 года. Как говорят специалисты, товарные пломбы из свинца могли собирать в тайник, чтобы отлить из них пули.
Общий вес обнаруженной учеными находки 

22 ноября 2016, 12:12
Авиарейсы из Самары в Москву и обратно отменены из-за погоды

Авиарейсы из Самары в Москву и обратно отменены из-за погоды

Сегодня, 10 ноября, из-за погодных условий отменены полеты пассажирской авиации из Самары в Шереметьево и обратно. «Аэрофлот» объявил о задержке одного и отмене двух перелетов. В частности, борт из Шереметьево, который должен был приземлиться в Курумоче в 22 часа, совершит 

10 ноября 2016, 02:06
Эксперты сопоставили стоимость среднестатистических самарских квартир и иномарок

Эксперты сопоставили стоимость среднестатистических самарских квартир и иномарок

Аналитики  одного из самарских порталов по выбору недвижимости сопоставили стоимость иномарок и среднестатистических квартир. Оказалось, что Mercedes-Benz GL-Class 2015 года выпуска по своей цене в 5 миллионов рублей эквивалентен квартире в Самарском или Ленинском районе.
LandRoverRangeRoverSport 14-го года стоит около 

23 августа 2016, 02:01
Сиали известны ориентировочные цены iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro

Сиали известны ориентировочные цены iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro

В компании Apple рассказали о готовности начать выпуск новой линейки iPhone осенью 2016 года. В Сети появилась информация о ценовой политике на ряд новинок.
Производитель намерен пустить на рынок iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone 7 Pro. Так, по 

24 июня 2016, 12:07
Сколько в Самаре стоит свадьба в 2016 году

Сколько в Самаре стоит свадьба в 2016 году

С началом лета наступил свадебный сезон - 2016. Именно на эту пору приходится большинство торжеств по случаю заключения брака. Как правило, свадьбу претворяют мальчишники и девичники. В последнее время становится модно прощаться с одинокой жизнью, приглашая не только друзей или 

16 июня 2016, 05:39
Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей России в мае

Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей России в мае

Обнародован ТОП-10 наиболее дешевых транспортных средств в последнем весеннем месяце на отечественном авторынке. Лидеров по данному направлению определили эксперты «Российской газеты», которые констатировали, что перечень не сильно отличается от апрельского.
Наиболее доступным «железным конем» признан Ravon / Daewoo Matiz со 

1 июня 2016, 03:26
В Сызрани 16-летнюю девушку ограбили на первом свидании

В Сызрани 16-летнюю девушку ограбили на первом свидании

В среду, 25 марта, в полицию Сызрани обратилась 16-летняя девушка. Её ограбили двое молодых людей. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, и забрали у потерпевшей золотые украшения.  

Как выяснили полицейские, на девушку напали во время первого свидания. Она 
27 марта 2015, 04:17
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