Стоимость одного свидания для пары в российской столице составит порядка $76,8 (или 4500 рублей по сегодняшнему курсу). Об этом говорят результаты исследования Deutsche Bank, который каждый год составляет так называемый «Индекс свидания».
Подсчет ведется исходя из стоимости проезда на такси, ужина на двух человек в пабе, цены двух бокалов легкого алкоголя, а также стоимости пары билетов в кино с напитками. Москва в последнем рейтинге оказалась на 35 позиции, уступив Лиссабону ($78,9) и оставив позади Йоханнесбург ($65).
В лидерах оказался Цюрих, где условная стоимость свидания составляет $195,9. Наиболее дешевое свидание из попавших в список городов - в филиппинской столице Маниле - $39,2. За год стоимость свидания в Москве поднялась на $12.
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