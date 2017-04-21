В Госдуму внесен законопроект о порядке предоставления свиданий для осужденных в колониях особого режима в строгих условиях. Документ устанавливает право на одно длительное свидание в год.
Как отмечается в сопроводительной записке, это поможет сохранению семейных и других общественно полезных связей для отбывающих наказание, их дальнейшему исправлению и социализации.
Кроме того, ограничения подобного рода затрагивают права родных и близких заключенных, в том числе детей. В настоящее время многие осужденные годами не могут увидеться с родственниками.
Исправительные учреждения зачастую испытывают дефицит свободных комнат для встреч. Например, в известной колонии «Полярная сова», которая находится в Ямало-Ненецком автономном округе, длительными свиданиями раз в год смогут воспользоваться только 11 процентов заключенных.
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