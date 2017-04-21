Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным Начальник колонии незаконно поощрил 18 осуждённых. 7 преступников по его распоряжению получили дополнительные длительные свидания с родными и друзьями, принимали от них посылки.

Прокуратура обратила внимание на то, что многие заключенные ранее были наказаны за нарушение режима колонии и ещё …