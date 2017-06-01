В Нидерландах вследствие недостатка заключенных собираются закрыть 5 исправительных учреждений. Сделать это власти намерены до конца лета, сообщает De Telegraaf.
Этот процесс приведет к сокращению свыше 2600 сотрудников пенитенциарной системы. Как сообщается, четыре года назад в Нидерландах уже прекратили свою работу 19 исправительных учреждений, а на первых порах власти и вовсе говорили о возможной ликвидации 26-ти.
Эксперты такой "дефицит" преступников объясняют вовсе не благополучным положением дел в стране. Причиной сложившейся ситуации считают недостаточно эффективную работу правоохранительных органов.
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