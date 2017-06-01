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Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным

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8 февраля 2017, 04:22
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В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

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В Нидерландах разрешат выращивать эмбрионы человека для опытов

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Исследовательские работы, 

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Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью

Джереми Микс (Jeremy Meeks), прославившийся как «самый красивый преступник Америки», освободился из тюрьмы. Ещё отбывая наказание за незаконное хранение оружия, он подписал контракт с крупным модельным агентством. Теперь Микс будет представителем White Cross Management.

Напомним, Микса приговорили к 27 
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Ошибка в программе выпустила на свободу три тысячи заключенных

В штате Вашингтон свыше трех тысяч осужденных оказались на свободе ранее намеченного срока по причине софтверного глюка. Произошло такое не в одночасье. Эта история началась в 2002 году. Именно с тех пор компьютерная система, отвечающая за исчисление срока заключения и 
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В Киргизии девять заключенных убили трех охранников и сбежали из тюрьмы

В Киргизии из следственного изолятора близ Бишкека совершили дерзкий побег девять заключенных. Убив трех сотрудников спецучреждения и ранив одного, они смогли выбраться за охраняемую территорию и скрыться в неизвестном направлении. По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело, на поиски 
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Россельхознадзор не исключает «крайних мер» в отношении цветов из ЕС

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о том, что Россия готова принять «крайние меры» относительно импорта европейских цветов, если предупредительные не подействуют. Такую информацию передает Интерфакс.
 
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Жительница Голландии выйдет замуж за пса после смерти первого супруга-кота

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