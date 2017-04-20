Ошибка в программе выпустила на свободу три тысячи заключенных В штате Вашингтон свыше трех тысяч осужденных оказались на свободе ранее намеченного срока по причине софтверного глюка. Произошло такое не в одночасье. Эта история началась в 2002 году. Именно с тех пор компьютерная система, отвечающая за исчисление срока заключения и …