Архитекторы разработали проект плавающей тюрьмы по мотивам той, в которой находился один из главных героев «Игры престолов» Тирион Ланнистер. Об этом рассказывают западные СМИ.
Кораблю дадут наименование Panama Papers Jail. На борту могут располагаться более 3000 заключенных.
Камеры на этом судне будут визуально выстраивать два ряда парусов. Площадь каждой из них – 9 квадратных метров. Как говорят авторы необычного проекта, казематы предназначены для тех, кто получил срок за уклонение от налогов.
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