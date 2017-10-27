В областном правительстве сообщили об изменении движения транспорта, в связи с завершением необходимых работ на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега».
На Ново-Вокзальной и улице Аминева по постоянной схеме организуется двустороннее движение от Ново-Садовой до Московского шоссе. Также открывается двусторонний проезд по улицы Губанова от улицы Ново-Садовой до Солнечной.
Изменяется приоритет в движении транспорта на пересечении Красноглинского шоссе и улицы 4-й квартал поселка Мехзавод на режим движения до реконструкции: с ликвидацией светофора и введением одностороннего движения по Красноглинскому шоссе.
Ликвидируется временный пешеходный переход через Московское шоссе на пересечении с улицей 1-й квартал поселка Мехзавод со стороны бывшего поста ДПС, сообщила пресс-служба областного правительства.
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