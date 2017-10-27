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Материалы по теме:

В Самаре открыто двустороннее движение по улице Киевской

В Самаре открыто двустороннее движение по улице Киевской

Напомним, на улице было введено односторонее движение на время строительства новой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Проезд через новое кольцо открыли 9 октября. Чтобы вернуть двусторонее движение по Киевской, потребовалось больше времени, для согласования схемы.

«Киевскую открыли, 
27 октября 2017, 10:58
В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.

«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки 

27 октября 2017, 10:34
В блогах:

В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"

Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут 
27 октября 2017, 09:43
Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы

Землю вдоль Московского шоссе присмотрели тольяттинцы

В Самаре не нашлось организаций, способных построить и содержать площадку для организации специализированного автотранспортного парка. Соответствующий тендер объявил департамент градостроительства. Объект должен появиться в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в границах Московского шоссе, улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. 

26 октября 2017, 07:06
Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе

Движение в обе стороны по улице Киевской должны открыть на этой неделе

Двустороннее движение по улице Киевской в Самаре будет возобновлено в течение недели. Об этом рассказали в областном министерстве транспорта. 

Напомним, что одностороннее движение на улице Киевской ввели в связи со строительством развязки на пересечении Московского шоссе, Луначарского и Гагарина. 
26 октября 2017, 02:50
В Самаре перекроют новое кольцо на Московском шоссе

В Самаре перекроют новое кольцо на Московском шоссе

Сегодня вечером на новом кольце Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского будет ограничено движение транспорта. Это связно с укладкой заключительного слоя асфальтобетонной смеси, сообщили в правительстве Самарской области. Начнутся работы 20 октября в 20:00. К 5 часам утра 21 октября 

20 октября 2017, 12:17
В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

В Самаре на закрытом участке Ново-Садовой начали укладывать асфальт

Минувшей ночью в Самаре, на перекрытом участке улицы Ново-Садовой между Первомайской и Полевой, началась укладка асфальта, сообщает «Волга-Ньюс». Движение транспорта планируют открыть в первых числах ноября. Автомобили смогут ездить по двум полосам по направлению «из города» и по трем 
19 октября 2017, 11:35
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