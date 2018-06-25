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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
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Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, 

25 июня 2018, 10:46
Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Накануне матча группового этапа ЧМ между сборными России и Уругвая самарский оракул мундиаля - коза Забияка сделала свой прогноз на игру. По традиции перед ней выставили три миски с угощениями. Животное без колебаний направилось к той, которая символизировала сборную России. 

25 июня 2018, 09:54
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

22 июня 2018, 12:24
Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник сборной Италии Кьеллини сравнил укус форварда Уругвая с поцелуем подруги

Защитник национальной команды Италии Джорджо Кьеллини сообщил, что «сыграл» болевой синдром от укуса форварда команды Уругвая Луиса Суареса во время игры Мундиаля 2014 года. Про это американским СМИ поведал вице-президент Апелляционного суда FIFA Фернандо Митьянс.

«Кьеллини не пришел на 
25 сентября 2015, 09:54
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