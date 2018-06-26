Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая прошел 25 июня на стадионе «Самара Арена». Только со зрительских трибун за встречей наблюдали 41 970 человек. Об этом сообщается на сайте FIFA.
Напомним, игра завершилась разгромным поражением россиян со счетом 3:0. В составе уругвайцев отличились Суарес и Кавани. Кроме того, еще один мяч в свои ворота закатил Денис Черышев.
Следующий матч россияне проведут 1 июля. В рамках 1/8 финала они встретятся с испанцами.
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