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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Материалы по теме:

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

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Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

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Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая собрал аншлаг не только на стадионе, но и на площадке Фестиваля болельщиков. Поддержать нашу команду на площадь Куйбышева пришли около 20 тысяч человек. Зрителей оказалось настолько много, что всех желающих 

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Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Игра завершилась полным разгромом наших соотечественников.

Первый гол уругвайцы забили в ворота россиян уже на 10-й минуте. После нарушения Суарес безупречно исполнил штрафной и вывел свою 

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Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

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Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

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Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, 

25 июня 2018, 10:46
Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Накануне матча группового этапа ЧМ между сборными России и Уругвая самарский оракул мундиаля - коза Забияка сделала свой прогноз на игру. По традиции перед ней выставили три миски с угощениями. Животное без колебаний направилось к той, которая символизировала сборную России. 

25 июня 2018, 09:54
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