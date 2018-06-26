Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая собрал аншлаг не только на стадионе, но и на площадке Фестиваля болельщиков. Поддержать нашу команду на площадь Куйбышева пришли около 20 тысяч человек. Зрителей оказалось настолько много, что всех желающих оказалась не в силах вместить даже самая большая площадь Европы. Помимо самарцев, тут собрались гости и из других городов: Сургута, Нижневартовска, Лениногорска, Нижнего Тагила, Краснодара, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска, Саратова.
Матч Россия - Уругвай закончился разгромным поражением нашей команды со счетом 3:0. В 1/8 финала россияне встретятся со cборной Испании. Матч пройдет 1 июля на стадионе «Лужники».
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