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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Материалы по теме:

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

Что увидят болельщики 26 июня на фанфесте в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр 

26 июня 2018, 12:04
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая прошел 25 июня на стадионе «Самара Арена». Только со зрительских трибун за встречей наблюдали 41 970 человек. Об этом сообщается на сайте FIFA.

Напомним, игра завершилась разгромным поражением россиян 

26 июня 2018, 08:35
Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Игра завершилась полным разгромом наших соотечественников.

Первый гол уругвайцы забили в ворота россиян уже на 10-й минуте. После нарушения Суарес безупречно исполнил штрафной и вывел свою 

25 июня 2018, 08:47
370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

25 июня 2018, 03:21
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

Как сыграют сборные России и Уругвая в Самаре?

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоится третий на стадионе «Самара Арена» матч ЧМ-2018 по футболу. Сборная России сыграет с командой Уругвая. Игра начнется в 18 часов. Это значит, что уже в 20 часов станет известен победитель группы А. Отметим, 

25 июня 2018, 10:46
Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Коза Забияка предсказала победу сборной России над Уругваем в матче ЧМ

Накануне матча группового этапа ЧМ между сборными России и Уругвая самарский оракул мундиаля - коза Забияка сделала свой прогноз на игру. По традиции перед ней выставили три миски с угощениями. Животное без колебаний направилось к той, которая символизировала сборную России. 

25 июня 2018, 09:54
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
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